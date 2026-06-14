Suecia golea 5-1 a Túnez en Monterrey y es líder del Grupo F

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo su primer partido en el Estadio Monterrey y fue Suecia quien se encargó de inaugurar el marcador y llevarse los tres puntos al derrotar 5-1 a Túnez, en duelo correspondiente a la Jornada 1 del Grupo F.

Suecia impone condiciones desde el inicio

Desde el silbatazo inicial, el conjunto escandinavo mostró superioridad en el terreno de juego.

Con mayor posesión, movilidad y llegadas al área rival, Suecia tomó el control del encuentro ante una selección tunecina que se mostró cautelosa y sin respuestas para contener los constantes ataques.

La historia quedó marcada cuando Yasin Ayari se convirtió en el autor del primer gol mundialista en la historia del Estadio Monterrey. El mediocampista sacó un potente y colocado disparo desde fuera del área que terminó incrustándose en el ángulo, dejando sin posibilidades al guardameta africano.

El dominio sueco continuó y al minuto 30 llegó el segundo tanto. Alexander Isak protagonizó una gran acción individual por el sector izquierdo, recortó hacia el centro y definió con calidad para ampliar la ventaja y reflejar lo que sucedía en la cancha.

Parecía que Suecia encaminaba una noche tranquila, pero tras conseguir la ventaja redujo la intensidad y permitió que Túnez encontrara espacios. La reacción africana llegó al minuto 43, cuando una buena jugada por la banda terminó con un preciso centro al área que Omar Rekik remató para vencer al arquero sueco y acercar a los suyos en el marcador.

Con el 2-1 se fueron al descanso y la sensación de que Túnez aún tenía vida en el encuentro.

Ayari lidera la goleada sueca en Monterrey

Sin embargo, en la segunda mitad el guion volvió a favorecer a Suecia. Los europeos retomaron el control del balón y limitaron cualquier intento de reacción de los tunecinos, que tuvieron dificultades para generar peligro real frente al arco rival.

La recompensa para los suecos llegó al minuto 59 y provocó la celebración de buena parte de los aficionados presentes en el estadio. Viktor Gyökeres, una de las grandes figuras de esta selección, apareció para marcar el tercer tanto de la noche y sentenciar prácticamente el encuentro.

Cuando el partido parecía encaminado al 3-1 definitivo, Suecia volvió a hacerse presente en el marcador al minuto 84. Mattias Svanberg aprovechó una jugada ofensiva para enviar el balón al fondo de las redes, aunque en primera instancia el tanto fue invalidado por una aparente posición adelantada.



Tras varios instantes de revisión, el VAR intervino y determinó que la anotación era válida, desatando el festejo sueco y colocando el 4-1 en el marcador.

Todavía habría tiempo para un último golpe sueco. Ya en tiempo de compensación, Yasin Ayari apareció nuevamente para firmar su doblete de la noche con un golazo y cerrar una actuación memorable.

El mediocampista, que había pasado a la historia como el autor del primer gol mundialista en el Estadio Monterrey, también se convirtió en la gran figura del encuentro al sellar la goleada 5-1.

Suecia toma el liderato del Grupo F

El silbatazo final confirmó una presentación contundente de Suecia, que dominó la mayor parte del compromiso y dejó claras sus intenciones de pelear por los primeros lugares del Grupo F.

Gracias también al empate entre Países Bajos y Japón, los escandinavos asumieron el liderato del sector tras la primera jornada.

Ahora, Túnez buscará recuperarse precisamente en Monterrey cuando dispute su segundo compromiso de la fase de grupos ante Japón, donde estará obligado a sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Suecia intentará dar un paso importante rumbo a la clasificación cuando enfrente a Países Bajos, en un duelo que podría acercar a los europeos a los octavos de final si logran mantener el nivel mostrado en su debut ante un fuerte rival como los neerlandeses.

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