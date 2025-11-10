Cerrar X
TV Azteca confirma derechos del Mundial 2026 con fichajes bomba

La televisora transmitirá 32 partidos del Mundial 2026, incluyendo los duelos de México, y suma a Iker Casillas y Jorge Valdano a su alineación estelar.

TV Azteca dio a conocer de manera oficial que será televisora con derechos de transmisión del Mundial 2026, a realizarse en México, EUA y Canadá, y lo anunció en un evento ante medios de comunicación en el que también confirmaron la incorporación de dos figuras internacionales: Iker Casillas y Jorge Valdano.

La televisora informó que transmitirá 32 partidos de la justa. Dentro de esos duelos están incluidos todos los compromisos de la Selección Mexicana tanto en la Fase de Grupos como en la Ronda Eliminatoria, además de otros juegos relevantes que se darán a conocer una vez que se realice el sorteo mundialista.

TV Azteca también reveló que tendrá cobertura en vivo y en directo desde Washington el próximo 5 de diciembre, fecha programada para el sorteo que definirá los cruces, camino y distribución de grupos rumbo al Mundial 2026.

Junto a Iker Casillas y Jorge Valdano estarán Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Jorge Campos, Inés Sainz, Carlos Guerrero y David Medrano como parte del equipo de Fut Azteca rumbo al verano mundialista.

La cadena vuelve así a transmitir al Tri en un torneo internacional luego de que, en la pasada Copa Oro 2025, sorprendió al anunciar que no participaría en la transmisión y que los derechos quedaron exclusivamente en Televisa.

Por eso, Christian Martinoli y Luis García migraron a un formato alternativo digital: transmisiones vía YouTube en las que ellos relataban el partido sin mostrar imágenes del juego, lo que generó una viralización orgánica entre usuarios que simultáneamente veían la señal de TV y les ponían la narración de la dupla de TV Azteca. Dicho fenómeno ocurrió de manera relevante durante la Copa Oro.

Sin embargo, la dupla regresó recientemente con un nuevo formato denominado “Los Farsantes”, descrito por ellos mismos como “el podcast que nadie pidió, que muchos no querían, pero que todos terminarán viendo”, manteniendo su estilo sin filtros y sin censura.

Ahora, con Mundial 2026 en puerta, TV Azteca vuelve al ecosistema máximo del futbol con figuras internacionales, con el Tri en televisión abierta y una cobertura reforzada rumbo a la Copa del Mundo más grande de la historia.


