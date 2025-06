Aclara TV Azteca ausencia en transmisiones de Copa Oro

"En Azteca Deportes siempre hemos estado con México, con la Selección y, sobre todo, con su gente, En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro, no porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecer la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos, Sabemos que contamos con la preferencia de millones y por eso sentimos mucho que no puedan verlos y disfrutar con los mejores", se lee en el comunicado.