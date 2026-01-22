Podcast
Deportes

Ex jugador de los vaqueros de Dallas jugará en la LFA

Los Dinos continúan ajustando su plantilla rumbo a la campaña 2026, en la que buscarán consolidarse como uno de los equipos protagonistas del circuito.

  • 22
  • Enero
    2026

Dinos de Saltillo anunció la incorporación de Terrance Williams, ex receptor de la NFL, como refuerzo para la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA), movimiento con el que la organización busca fortalecer su ofensiva aérea de cara al próximo calendario.

Ex receptor de la NFL llega a la LFA

Terrance Williams cuenta con experiencia en el futbol americano profesional de Estados Unidos, donde se desempeñó como wide receiver durante varias temporadas. Fue seleccionado en la tercera ronda del Draft 2013 y desarrolló la mayor parte de su carrera en la NFL con los Dallas Cowboys, equipo con el que tuvo participación constante dentro del esquema ofensivo.

Durante su paso por la liga estadounidense, Williams acumuló más de 200 recepciones y superó las 3 mil yardas por aire, cifras que lo colocan como un jugador con recorrido en el más alto nivel del futbol americano.

Refuerzo de experiencia para Dinos de Saltillo

La llegada de Williams representa una apuesta de los Dinos de Saltillo por integrar talento con trayectoria internacional al proyecto deportivo del equipo. La directiva busca combinar experiencia profesional con el desarrollo de jugadores nacionales, con el objetivo de ser competitivos a lo largo de la temporada 2026.

El receptor estadounidense se integrará a la preparación del equipo en las siguientes semanas, conforme avance el trabajo de pretemporada y la conformación definitiva del roster.

Dinos apuntan a una temporada competitiva

Con esta incorporación, los Dinos continúan ajustando su plantilla rumbo a la campaña 2026, en la que buscarán consolidarse como uno de los equipos protagonistas del circuito. La directiva ha reiterado su intención de fortalecer distintas áreas del equipo mediante refuerzos estratégicos.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del club, donde también se adelantó que en los próximos días se darán a conocer más movimientos relacionados con el armado del plantel.


Comentarios

