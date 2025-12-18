Vaqueros de la Preparatoria 2 de la UANL… ¡Aprobados!

“Es un orgullo para nuestra institución nuevamente reafirmar que somos una escuela de campeones, que siempre peleamos como guerreros en cada cancha, duela, tatami, pista u otro escenario donde disputemos una medalla o un trofeo”, dijo el M.E.S. Óscar Corté Torres, director de la Preparatoria 2 de la UANL, acerca de un centenar de sus deportistas congregados en el “Desayuno de Campeones” celebrado este miércoles en las instalaciones de la institución universitaria.

Dos campeonatos en las disciplinas de basquetbol y futbol asociación, ambas en la rama femenil, tres segundos lugares en basquetbol y tercias de basquetbol varonil, además de futbol rápido, aunado al tercer lugar en beisbol varonil, fueron el resultado de los Vaqueros en las competencias de deportes de conjunto.

Mientras que, en las competencias individuales, sus deportistas alcanzaron cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce en karate do, un oro y tres bronces en e-sport; ocho oros, seis platas, cuatro bronces, segundo y tercer lugar por equipo en femenil en lucha olímpica; un oro, tres platas y cuatro bronces en taekwondo; tres oros, una plata y cuatro bronces en lima lama; dos platas y cuatro bronces en natación; y un oro en atletismo, fue la cosecha de los Vaqueros y Vaqueras en las competencias realizadas de agosto a diciembre en diferentes escenarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

“Este año, en el cual conmemoramos el 70 aniversario de la fundación, hemos cosechado una gran cantidad de triunfos; con esta motivación, durante el 2026 saldremos a refrendar la calidad de ustedes, que son el alma de nuestra institución, no solo en el área académica, sino también en la deportiva”, mencionó Cortés Torres a sus estudiantes.

Como marco final del evento desarrollado en la Sala de Usos Múltiples, a donde acudió en compañía de la subdirectora administrativa, Brenda González López; del subdirector académico, Edgar Iván Galindo Galindo; César Zamora Montemayor, coordinador de deportes; y de los diferentes entrenadores de las disciplinas ganadoras, el maestro Óscar Cortés Torres posó para la foto oficial del recuerdo, que engalanará las páginas históricas de la Preparatoria 2 y sus diferentes plataformas digitales.

