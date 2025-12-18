Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_12_26_19_AM_c4f6272355
Deportes

Vaqueros de la Preparatoria 2 de la UANL… ¡Aprobados!

En el semestre agosto-diciembre de 2025 lograron excelentes resultados deportivos en competencias como equipos e individuales

  • 18
  • Diciembre
    2025

“Es un orgullo para nuestra institución nuevamente reafirmar que somos una escuela de campeones, que siempre peleamos como guerreros en cada cancha, duela, tatami, pista u otro escenario donde disputemos una medalla o un trofeo”, dijo el M.E.S. Óscar Corté Torres, director de la Preparatoria 2 de la UANL, acerca de un centenar de sus deportistas congregados en el “Desayuno de Campeones” celebrado este miércoles en las instalaciones de la institución universitaria.

Dos campeonatos en las disciplinas de basquetbol y futbol asociación, ambas en la rama femenil, tres segundos lugares en basquetbol y tercias de basquetbol varonil, además de futbol rápido, aunado al tercer lugar en beisbol varonil, fueron el resultado de los Vaqueros en las competencias de deportes de conjunto.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 12.26.30 AM.jpeg

Mientras que, en las competencias individuales, sus deportistas alcanzaron cuatro medallas de oro, una de plata y una de bronce en karate do, un oro y tres bronces en e-sport; ocho oros, seis platas, cuatro bronces, segundo y tercer lugar por equipo en femenil en lucha olímpica; un oro, tres platas y cuatro bronces en taekwondo; tres oros, una plata y cuatro bronces en lima lama; dos platas y cuatro bronces en natación; y un oro en atletismo, fue la cosecha de los Vaqueros y Vaqueras en las competencias realizadas de agosto a diciembre en diferentes escenarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

WhatsApp Image 2025-12-18 at 12.26.25 AM.jpeg

“Este año, en el cual conmemoramos el 70 aniversario de la fundación, hemos cosechado una gran cantidad de triunfos; con esta motivación, durante el 2026 saldremos a refrendar la calidad de ustedes, que son el alma de nuestra institución, no solo en el área académica, sino también en la deportiva”, mencionó Cortés Torres a sus estudiantes.

WhatsApp Image 2025-12-18 at 12.26.22 AM.jpeg

Como marco final del evento desarrollado en la Sala de Usos Múltiples, a donde acudió en compañía de la subdirectora administrativa, Brenda González López; del subdirector académico, Edgar Iván Galindo Galindo; César Zamora Montemayor, coordinador de deportes; y de los diferentes entrenadores de las disciplinas ganadoras, el maestro Óscar Cortés Torres posó para la foto oficial del recuerdo, que engalanará las páginas históricas de la Preparatoria 2 y sus diferentes plataformas digitales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

chris_evans_avengers_2025_64dfce6e9c
Chris Evans hace su regreso en la secuela de 'Avengers'
deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
finanzas_volaris_viva_adef2cfc14
Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×