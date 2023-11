Vence Rayados a sus fantasmas y golean 3-0 al Necaxa

Ante un helado y oscuro panorama acorde a la noche de los espantos de Halloween; los Rayados buscaban vencer a sus propios monstruos, los fantasmas de su dolorosa derrota ante las Águilas del América, y tenía la oportunidad de reivindicarse con su gente ante el Necaxa como rival.

Con el reloj marcando las 9:10 sonó el silbatazo inicial, el escenario no lucía como de costumbre, el frío se sentía en la tribuna, y no solo por el clima, también porque la gente no había respondido, el ''Gigante de Acero'' lucía vacío, con un 50% de asistencia, aproximadamente.

Los primeros minutos fueron trabados, aunque la balanza se inclinaba para los albiazules, y mientras las personas comenzaban a levantarse de sus asientos para comprar la botana del medio tiempo cayó el gol.

En un tiro de esquina por el sector de la derecha, en el tiempo añadido de la primera mitad, cayó un remate de cabeza por parte de Sebastián Vegas, y así, se iban con una ligera ventaja al vestidor.

En la segunda mitad el grito de gol retumbaría más fuerte en el coloso de Guadalupe, pues el apodado ''Inventor'' estaba de regreso; Germán Berterame puso el 2-0 en la pizarra, y el frío cada vez se sentía menos.

Y cuando parecía que la noche no daba para más, un joven canterano levantó la mano; el ''chespi'' López puso el 3-0 y la tribuna a pesar de las bajas temperaturas era una caldera de emociones.

El partido acabó, La Pandilla ganó y el ''Tano'', dio un respiro de alivio, los del Cerro de la Silla siguen en la pelea.

