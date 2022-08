'Vengo muy ilusionado': Juan Pedro Llaguno

El diestro se presentará este viernes en la Monumental Monterrey en la corrida de aniversario; boletos a la venta en superboletos.com.

Con tan sólo 22 años de edad, pero toda una vida en "el toro", el diestro queretano Juan Pedro Llaguno -que hará su debut el viernes en la corrida del aniversario de la Monumental Monterrey al lado de Juan Pablo Sánchez y Gerardo Adame en la lidia de un encierro de Mimiahuapam- se manifestó en exclusiva para los lectores de El Horizonte, muy ilusionado de partir plaza en una fecha tan especial frente al público regiomontano.

"Vengo muy ilusionado a hacer mi debut pues de novillero no pude pisar este ruedo, y hoy como matador de toros me hace mucha ilusión presentarme ante este público tan conocedor y entusiasta que tiene Monterrey", dijo el diestro, quien reconoció que lo mas cerca que ha estado del coso monumental fue una actuación que tuvo en Cadereyta de novillero.

"Hemos hecho una carrera larga e intensa que nos llevó a torear aquí cerquita, en Cadereyta, pero como nos fuimos a picar piedra a España por tres años ya no hubo oportunidad de volver a estas tierras, sino hasta ahora como matador de toros al lado de dos grandes toreros y en una fecha muy importante para la afición regiomontana y para esta histórica plaza, donde se ha escrito una parte importante de la historia del toreo de México, pues nada menos de que de aquí son esas leyendas del toreo mexicano, Don Lorenzo Garza, Manolo Martínez y Eloy Cavazos", indicó el diestro.

El diestro, quien proviene de una familia de gran abolengo ganadero, no se siente favorecido por el hecho pues: "El toro no sabe quién se le pone enfrente y por ello me preparo con mucha disciplina y afición al igual que muchos de mis compañeros toreros para poder salir adelante en esta difícil, pero hermosa profesión en la que empecé desde los ocho años de edad como niño torero allá en mi natal Querétaro", mencionó el espada, que hizo campaña en España por tres años toreando novilladas sin picadores, para luego debutar y venir a México donde hizo una campaña de 21 novilladas.

El queretano, quien recién tomó la alternativa el 29 de enero del presente en la Monumental de México de manos de Antonio Ferrará y Juan Pablo Sánchez de testigo, donde pudo cortar una meritoria oreja a su segundo toro de la ganadería de Xajay, y donde dejo claro el pundonor, la pureza y la clase de su toreo, toreará hoy jueves en San Luis de la Paz y mañana hará su esperado debut en la Monumental Monterrey.

"Venir a Monterrey es para mí una gran ilusión y una gran responsabilidad por las grandes figuras que han surgido aquí y por que es el 85 aniversario de la plaza, es un gran cartel y venimos muy preparados para presentarnos en la Monumental y ofrecer una gran noche de toros para que el público disfrute esta gran corrida", señaló el diestro.

"Vamos a salir a darlo todo, quiero expresar todo el toreo que llevamos dentro, el toreo de arte, de pellizco, de clase y categoría para que la próxima vez que vuelva a torear el público regrese a los tendidos para disfrutar nuestra expresión torera", finalizó el diestro quien aseguró que de su toreo brotará la emoción que hará rugir el olé de los tendidos del coso regiomontano.