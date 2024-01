'Yo aquí vengo a competir, nadie me va a regalar nada': Arteaga

El defensor mexicano arribó a la ciudad este lunes por la noche, para posteriormente el martes presentar pruebas físicas y ser presentado oficialmente en el ''Gigante de Acero''.

"Estos tres años que estuve allá creo que gané bastante en el tema de aprendizajes que tuve. Sabes que la mentalidad europea es muy diferente. Me hice de hábitos muy diferentes también. Alimentación, descanso, cosas así que no lo llevaba tanto estando acá en México. Y aprendí bastante en lo personal también futbolísticamente. Me siento mucho mejor de cómo me fui”, dijo sobre su decisión de volver al fútbol mexicano

Arteaga está consciente de que llega a uno de los mejores planteles de la Liga MX, donde tendrá una fuerte competencia interna.

"Tengo la competencia con (Jesús) Gallardo, una persona que conozco muy bien desde la selección. Me llevo muy bien, tengo una amistad muy buena con él. Y dentro de la competencia creo que es un reto muy bueno también para mí. Sé que hemos estado compitiendo en la selección y ahorita que vengo para aquí está aquí también él. Yo aquí vengo a competir, aquí nadie me va a regalar nada. Yo aquí vengo igual a competir y ganar mi lugar y dar lo mejor de mí para el club".

Sobre este tema, José Antonio Noriega no descartó que ambos jugadores puedan compartir minutos en la cancha.

''No necesariamente tienen que jugar uno o el otro. Yo me imagino escenarios, serán decisiones del cuerpo técnico, pero escenarios donde puedan jugar los dos, porque los dos son jugadores que, siendo defensores, saben perfectamente qué hacer cuando pasan a la fase ofensiva. Entonces, una combinación de alguno jugando detrás del otro, no se me haría antoja descabellada'', comentó

Arteaga reiteró que no fue una decisión sencilla dejar el fútbol europeo, sin embargo, aseguró que el proyecto de Rayados le convenció.

"Me costó bastante llegar a Europa y ahora el por qué volver, pero para todo eso también creo que fue importante el proyecto que me plantearon aquí para el club. Este club también creo que fue lo que más me inspiró a querer volver".

