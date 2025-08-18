Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_18_at_3_25_49_PM_edfbdded09
Deportes

No vengo a ser estrella, sino a aportar: Pierre Oriola

Fuerza Regia ficha al campeón del mundo español Pierre Oriola, quien asegura que viene a aportar su experiencia y no a ser la estrella del equipo

  • 18
  • Agosto
    2025

Fuerza Regia ya tiene a su propio campeón del mundo. Se trata del español Pierre Oriola, que al pisar Monterrey dejó en claro que no viene a ser la estrella, sino a aportar para el equipo.

“Siempre intento actuar de la misma manera; al final, lo que haya hecho en el pasado para mí poco importa; al final tengo que ver el presente. Ahora estoy en este proyecto, vengo con muchísimas ganas, con las pilas cargadas de intentar ayudar, de dar mi experiencia al club, a los compañeros, al coach y de intentar sumar al máximo; no vengo aquí a ser la estrella ni a hacer mis cosas individuales porque no ha sido mi estilo de juego, así que vengo a aportar mi granito de arena, mi experiencia y ojalá pueda apoyar al equipo”, dijo el basquetbolista de 32 años.

Sobre su llegada a la quinteta regiomontana, el centro dijo que, “Bien, contento, es una experiencia más en mi vida, va a ser mi 16.ª temporada como profesional y muy contento de estar en un nuevo país, un nuevo continente diferente a donde vengo, pero con mucha ilusión y muchas ganas de ya conocer a los compañeros. Ya hablé con el coach Pablo, hablé con Scott Bamforth, que compartimos vestuario en Sevilla, y a intentar ayudar al máximo al equipo”.

Y pese a que reconoció que quiere ser campeón en México, Pierre David Oriola Garriga dijo que hay que ir paso a paso: “Hay que ir partido a partido, la filosofía tiene que ser esta, siempre es la correcta ir partido a partido, semana a semana, pero creo que las bases las tenemos, el equipo es un muy buen equipo, hay muy buenos jugadores, tenemos un gran coach que lo ha demostrado en los últimos años, y por qué no, ser campeones y brindarle a la afición de Monterrey la Copa primero y la Liga”.

1C3A3388.JPG

ES AMIGO DEL DT DE RAYADOS DOMENEC TORRENT

Por otra parte, el basquetbolista campeón del mundo reveló tener una buena amistad con el estratega del equipo de fútbol Rayados de Monterrey. “La conexión con Madrid es muy fácil, tenemos vuelo directo, conozco al entrenador (Torrent) porque es el suegro de un excompañero mío, un muy buen amigo, entonces justo al llegar ya tengo que hablar tanto con su mujer, con él, para verlos, incluso para ir a ver un partido. Soy muy aficionado al fútbol, entonces ir a un partido suyo me hará mucha ilusión y desearles suerte esta temporada”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_b02bca28bc
Construirán puentes peatonales sobre el Río Santa Catarina
14_000_estudiantes_ya_estan_en_clases_en_los_COBAC_f14cc94eec
Regresan 14,000 estudiantes a clases en los COBAC
El_espanol_Pierre_Oriola_llega_como_nuevo_refuerzo_a_Fuerza_Regia_6f229b59ac
El español Pierre Oriola llega como nuevo refuerzo a Fuerza Regia
publicidad

Últimas Noticias

AP_25219855741236_fbd1115c9b
Venezuela prohíbe uso de drones por 30 días en su espacio aéreo
inter_walmart_fa6aa9a702
Walmart retira camarones por posible contaminación por radiación
deportes_victoria_rodriguez_69754c66c4
Fernanda Rodríguez cae en su debut en el Abierto Monterrey
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
samuel_mundial_2026_e045d0de93
NL tendrá juego extra de repechaje rumbo al Mundial 2026: Samuel
publicidad
×