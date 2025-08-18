No vengo a ser estrella, sino a aportar: Pierre Oriola

Fuerza Regia ya tiene a su propio campeón del mundo. Se trata del español Pierre Oriola, que al pisar Monterrey dejó en claro que no viene a ser la estrella, sino a aportar para el equipo.

“Siempre intento actuar de la misma manera; al final, lo que haya hecho en el pasado para mí poco importa; al final tengo que ver el presente. Ahora estoy en este proyecto, vengo con muchísimas ganas, con las pilas cargadas de intentar ayudar, de dar mi experiencia al club, a los compañeros, al coach y de intentar sumar al máximo; no vengo aquí a ser la estrella ni a hacer mis cosas individuales porque no ha sido mi estilo de juego, así que vengo a aportar mi granito de arena, mi experiencia y ojalá pueda apoyar al equipo”, dijo el basquetbolista de 32 años.

Sobre su llegada a la quinteta regiomontana, el centro dijo que, “Bien, contento, es una experiencia más en mi vida, va a ser mi 16.ª temporada como profesional y muy contento de estar en un nuevo país, un nuevo continente diferente a donde vengo, pero con mucha ilusión y muchas ganas de ya conocer a los compañeros. Ya hablé con el coach Pablo, hablé con Scott Bamforth, que compartimos vestuario en Sevilla, y a intentar ayudar al máximo al equipo”.

Y pese a que reconoció que quiere ser campeón en México, Pierre David Oriola Garriga dijo que hay que ir paso a paso: “Hay que ir partido a partido, la filosofía tiene que ser esta, siempre es la correcta ir partido a partido, semana a semana, pero creo que las bases las tenemos, el equipo es un muy buen equipo, hay muy buenos jugadores, tenemos un gran coach que lo ha demostrado en los últimos años, y por qué no, ser campeones y brindarle a la afición de Monterrey la Copa primero y la Liga”.

ES AMIGO DEL DT DE RAYADOS DOMENEC TORRENT

Por otra parte, el basquetbolista campeón del mundo reveló tener una buena amistad con el estratega del equipo de fútbol Rayados de Monterrey. “La conexión con Madrid es muy fácil, tenemos vuelo directo, conozco al entrenador (Torrent) porque es el suegro de un excompañero mío, un muy buen amigo, entonces justo al llegar ya tengo que hablar tanto con su mujer, con él, para verlos, incluso para ir a ver un partido. Soy muy aficionado al fútbol, entonces ir a un partido suyo me hará mucha ilusión y desearles suerte esta temporada”.

