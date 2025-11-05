Venus Williams regresará a competir en Auckland 2025

La tenista estadounidense Venus Williams, de 45 años, volverá a las canchas en enero próximo tras recibir una invitación para disputar el torneo de Auckland (WTA 250), que se jugará sobre pista dura del 5 al 11 de enero, dos semanas antes del Abierto de Australia.

Será el regreso de la siete veces campeona de Grand Slam a la competencia internacional luego de su participación en el Abierto de Estados Unidos 2024, donde alcanzó los cuartos de final en dobles femenil junto a Leylah Fernández.

Williams había mostrado reservas sobre competir fuera de su país tras su retorno en el verano pasado, pero los organizadores del certamen neozelandés confirmaron su presencia.

La veterana tenista no compite fuera de Norteamérica desde su aparición en Birmingham 2023, y su última participación en el Abierto de Australia fue en 2021.

Comentarios