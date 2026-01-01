Venus Williams regresará al Abierto de Australia tras cinco años

Después de cinco años, Venus Williams está lista para regresar al Abierto de Australia después de cinco años.

Y es que la siete veces campeona de Grand Slam individuales recibió una invitación para el torneo en Melbourne que inicia el próximo 18 de enero.

Fue el pasado viernes cuando el certamen realizó una publicación en sus redes sociales donde anunció que Williams, de 45 años, regresaría al Melbourne Park 28 años después de su primera aparición y cinco después de su última actuación.

Fue en 1998 cuando Venus hizo su debut en Melbourne, en donde venció a su hermana menor Serena en la segunda ronda antes de perder en los cuartos de final ante su compatriota estadounidense Lindsay Davenport.

Venus había anunciado en noviembre que jugaría en Auckland, Nueva Zelanda, en un torneo de la WTA, donde también recibió una invitación especial, dos semanas antes del Abierto de Australia.

Su última aparición en Melbourne fue en 2021 y ha sido subcampeona en individuales femeninos dos veces, perdiendo ante Serena en las finales de 2003 y 2017.

El récord de Venus en Melbourne es de 54 victorias y 21 derrotas. Este año será la 22ª vez que aparece en el cuadro principal.

Comentarios