Venus Williams cae en Auckland pero deja buenas sensaciones

Venus Williams inició su temporada 2026 con una derrota en el torneo del WTA Tour de Auckland, Nueva Zelanda, tras caer en tres sets frente a la quinta cabeza de serie, la polaca Magda Linette.

La estadounidense, de 45 años, ofreció un alto nivel de juego antes de perder 6-4, 4-6 y 6-2 ante Linette, actual número 52 del ranking mundial.

El encuentro fue el partido individual número 1,101 de Williams en el circuito profesional.

A pesar de la diferencia generacional,Linette tenía apenas dos años cuando Venus disputó su primer partido como profesional, la siete veces campeona de Grand Slam se mantuvo competitiva durante más de dos horas.

Buenas señales rumbo a Australia

El duelo en Auckland fue el primero de Williams desde su eliminación en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en agosto del año pasado.

Aunque solo compitió en tres torneos durante 2025, la veterana mostró estar en buena forma física, moviéndose con soltura, conectando golpes potentes desde ambos lados de la cancha y sumando siete aces.

La actuación le deja sensaciones positivas de cara a los próximos compromisos en Australia, donde disputará el Hobart International y el Abierto de Australia gracias a invitaciones especiales.

Reconocimiento de su rival

Tras el partido, Linette destacó el nivel mostrado por la estadounidense. “Se movió realmente bien y golpeó con mucha fuerza. Fue impresionante y tuve que mantener la calma para poder ganar”, señaló la polaca.

Williams, quien esta semana aparece en el ranking como número 582, aseguró que afronta esta etapa de su carrera sin presión.

“La mayor presión es la que nos ponemos a nosotros mismos. Ahora trato de disfrutar el momento y dejar que las cosas fluyan”, comentó.

Auckland ha sido un escenario especial para Venus Williams, ya que en 2015 conquistó ahí su título número 41 de los 46 que suma en el WTA Tour.

Aunque el debut de 2026 terminó en derrota, su desempeño confirma que sigue siendo una rival exigente y competitiva en el circuito.

