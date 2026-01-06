Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G98es_RFWAA_Aqv_WB_8f6cfa10c1
Deportes

Venus Williams cae en Auckland pero deja buenas sensaciones

Venus Williams perdió en tres sets ante Magda Linette en su debut individual de 2026 en Auckland. Pese a la derrota, la tenista de 45 años mostró gran confianza

  • 06
  • Enero
    2026

Venus Williams inició su temporada 2026 con una derrota en el torneo del WTA Tour de Auckland, Nueva Zelanda, tras caer en tres sets frente a la quinta cabeza de serie, la polaca Magda Linette.

La estadounidense, de 45 años, ofreció un alto nivel de juego antes de perder 6-4, 4-6 y 6-2 ante Linette, actual número 52 del ranking mundial.

El encuentro fue el partido individual número 1,101 de Williams en el circuito profesional.

A pesar de la diferencia generacional,Linette tenía apenas dos años cuando Venus disputó su primer partido como profesional, la siete veces campeona de Grand Slam se mantuvo competitiva durante más de dos horas.

Buenas señales rumbo a Australia

El duelo en Auckland fue el primero de Williams desde su eliminación en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en agosto del año pasado.

Aunque solo compitió en tres torneos durante 2025, la veterana mostró estar en buena forma física, moviéndose con soltura, conectando golpes potentes desde ambos lados de la cancha y sumando siete aces.

AP26006195631199.jpg

La actuación le deja sensaciones positivas de cara a los próximos compromisos en Australia, donde disputará el Hobart International y el Abierto de Australia gracias a invitaciones especiales.

Reconocimiento de su rival

Tras el partido, Linette destacó el nivel mostrado por la estadounidense. “Se movió realmente bien y golpeó con mucha fuerza. Fue impresionante y tuve que mantener la calma para poder ganar”, señaló la polaca.

Williams, quien esta semana aparece en el ranking como número 582, aseguró que afronta esta etapa de su carrera sin presión.

“La mayor presión es la que nos ponemos a nosotros mismos. Ahora trato de disfrutar el momento y dejar que las cosas fluyan”, comentó.

Auckland ha sido un escenario especial para Venus Williams, ya que en 2015 conquistó ahí su título número 41 de los 46 que suma en el WTA Tour.

Aunque el debut de 2026 terminó en derrota, su desempeño confirma que sigue siendo una rival exigente y competitiva en el circuito.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T120535_352_18e0895410
Zarazúa vence a Stephens y arranca fuerte el 2026
AP_26002044898735_d43e786064
Venus Williams regresará al Abierto de Australia tras cinco años
deportes_cadillac_3169259e9c
Cadillac supera el 'crash test' y avanza hacia la F1
publicidad

Últimas Noticias

G_DL_Mar_W0_AA_6doy_a55e8cabd4
Desmantelan en España mayor red de metanfetamina en Europa
petrolero_ruso_venezuela_83a794837c
Incauta EUA petrolero ruso vinculado a Venezuela
G_BJ_Il_V_Ww_AE_33_OA_583ca89b13
Destaca coordinación institucional en política exterior humanista
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×