Verstappen gana el Gran Premio de Estados Unidos

Max Verstappen de Red Bull se llevó el domingo su tercera victoria en cuatro carreras en el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos, mientras que Lando Norris de McLaren recortó una gran parte de la ventaja de su compañero de equipo Oscar Piastri en el campeonato al terminar segundo.

Piastri quedó en un distante quinto lugar, lo que permitió a Norris acercarse a 14 puntos con cinco grandes premios y dos carreras sprint por disputar.

Verstappen también se está acercando rápidamente con su carga de fin de temporada. Ahora está a 40 unidades de Piastri y a 26 de Norris, en el tercer lugar, y ha puesto sobre aviso a los McLaren que tiene la intención de perseguirlos hasta el final de la temporada.

Piastri y Norris buscan su primer campeonato de pilotos en sus carreras. Verstappen va por su quinto consecutivo, y el dominio que ha tenido en las últimas semanas le ha dado una verdadera oportunidad de conseguirlo. También ganó la carrera sprint del sábado después de que los dos McLaren chocaran en la primera curva y quedaran fuera de la competencia.

“Fue un fin de semana increíble para nosotros”, dijo Verstappen. “La oportunidad está ahí. Solo tenemos que intentar concluir de esta manera este tipo de fines de semana”.

El adelantamiento tardío de Norris a Charles Leclerc de Ferrari por el segundo lugar le otorgó una posición crucial mientras persigue a Piastri y espera mantener a raya a Verstappen en el tramo final de la temporada.

Verstappen comenzó desde la primera posición de parrilla el domingo en el Circuito de las Américas y nunca fue desafiado por el primer lugar, consiguiendo su 68va victoria en su carrera, y la cuarta en cinco años en Austin. El piloto holandés construyó una ventaja de diez segundos a mitad de carrera mientras Norris y Leclerc libraban una feroz batalla por el segundo lugar.

“Fue una buena batalla con Charles. Luchó duro”, dijo Norris. “Tendremos que conformarnos con el segundo puesto. No había más que pudiéramos haber hecho hoy”.

Comentarios