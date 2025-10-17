Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_5789d8ea10
Deportes

Max Verstappen gana la pole de la Sprint en el GP de Austin

El cuádruple campeón del mundo saldrá desde la 'pole' este sábado en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula 1

  • 17
  • Octubre
    2025

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la 'pole' este sábado en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas); donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancarán sexto y séptimo, respectivamente.

Verstappen, de 28 años, dominó este viernes la calificación reducida ('sprint shootout') al cubrir, en la decisiva tercera ronda (SQ3) y con el (en este caso) preceptivo neumático blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 143 milésimas; superando a los dos pilotos de McLaren.

El inglés Lando Norris acabó segundo, a 71 milésimas de 'Mad Max'; y el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 22 puntos sobre el anterior- tercero, a 380.

El doble campeón mundial asturiano se quedó a 767 milésimas de Verstappen y superó en sólo una a su compatriota, el madrileño Sainz, séptimo en la parrilla de este sábado.

Ambos saldrán justo por detrás del sorprendente alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) -cuarto este viernes- y del inglés George Russell (Mercedes).

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton sale octavo, por delante del tailandés Alex Albon -el compañero de Sainz en Williams- y del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

f1_cdmx_2025_75ec4b5b03
Arriban a CDMX los monoplazas de la F1 para el GP de México
deportes_f1_mexico_0f45f56896
La fiesta de la F1 llegará a la CDMX el próximo fin de semana
AP_25292751212053_fdfcb4f33a
Verstappen gana el Gran Premio de Estados Unidos
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×