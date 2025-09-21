Cerrar X
Verstappen gana en Bakú; Sainz logra podio con Williams

Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, se llevó este domingo la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán

  21
  Septiembre
    2025

Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, se llevó este domingo la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima cita del Mundial de Fórmula Uno, disputada en el circuito urbano de Bakú.

Verstappen, que partió desde la pole position, sumó su triunfo número 67 en la categoría reina, consolidando la tercera mejor marca histórica de la Fórmula 1.

El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz (Williams), quien fue elegido Piloto del Día y consiguió su primer podio con su nuevo equipo, el vigésimo octavo de su trayectoria.

Por su parte, Fernando Alonso (Aston Martin) terminó en la decimoquinta posición, mientras que el australiano Oscar Piastri (McLaren) abandonó tras un accidente en la primera vuelta, aunque mantiene el liderato del campeonato con 324 puntos, seguido de su compañero Lando Norris, séptimo en esta carrera, a 25 unidades de distancia.

Verstappen permanece tercero en la clasificación, ahora a 69 puntos del líder.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó cuarto en su debut, seguido de Liam Lawson (RB), que logró su mejor resultado en la Fórmula 1 al terminar quinto, y del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), quien firmó su mejor actuación en cuatro años al cruzar la meta en sexto lugar.

Completaron el top 10 Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) e Isack Hadjar (RB), quien sumó sus primeros puntos en la máxima categoría.

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Singapur, el 5 de octubre, en el circuito urbano de Marina Bay.


