Deportes

¡Vuelve a casa! 'Tata' Martino es nuevo DT del Atlanta United

Gerardo 'Tata' Martino vuelve a dirigir a Atlanta United, el club con el que conquistó la MLS Cup 2018. El argentino buscará devolverle la identidad al equipo

  • 06
  • Noviembre
    2025

El argentino Gerardo “Tata” Martino fue nombrado nuevo entrenador en jefe del Atlanta United, marcando su regreso al club con el que hizo historia en 2018 al ganar la MLS Cup.

El estratega rosarino, de 62 años, vuelve al banquillo de “las Cinco Bandas” tras su paso por Inter Miami CF, donde dirigió a Lionel Messi y levantó la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024.

“Estamos encantados de dar la bienvenida nuevamente a Tata en Atlanta United”, dijo Arthur M. Blank, propietario y presidente del club.

“No se trata de revivir el pasado, sino de mirar hacia adelante y construir una nueva base competitiva”, mencionó.

Un reto tras una temporada para el olvido

Atlanta United cerró la temporada 2025 en el puesto 14 de la Conferencia Este con apenas 28 puntos, sin clasificar a los Playoffs de la MLS Cup. 

La salida de Ronny Deila dejó vacante el cargo, y Martino fue el elegido para reconstruir el proyecto.

Durante su primera etapa (2017-2018), el equipo acumuló 42 victorias, 20 derrotas y 16 empates, logrando los mejores registros ofensivos en la liga: 140 goles y una diferencia de +56.

“Cuanto más avanzábamos en la búsqueda, más claro quedaba que Tata era el mejor candidato”, afirmó Chris Henderson, director deportivo del club.

Martino agradeció la oportunidad de volver a un club que considera especial, pero advirtió que el desafío será distinto.

“Este es un proyecto diferente al de mi primera etapa. Nuestro objetivo será formar un equipo ganador que haga sentir orgullosos a los aficionados”, declaró el técnico, ganador del premio Entrenador del Año de la MLS 2018.

El argentino trabajará con un plantel reforzado con Emmanuel Latte Lath, Alexey Miranchuk y Miguel Almirón, y buscará recuperar la gloria y competitividad que alguna vez definieron al club.

 

 


Comentarios

Etiquetas:
