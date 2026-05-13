Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
dt_curazao_d12bc5ae0e
Deportes

Curazao vuelve a contratar a Dick Advocaat como DT para Mundial

Dick Advocaat volverá al banquillo de Curazao para dirigir al equipo en el Mundial 2026 y convertirse en el entrenador de mayor edad en la historia del torneo

  • 13
  • Mayo
    2026

El experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat regresará al banquillo de Curazao para dirigir al equipo en el Mundial 2026, una decisión que además le permitirá convertirse en el técnico de mayor edad en la historia de la Copa del Mundo.

La Federación de Futbol de Curazao confirmó este miércoles el retorno del estratega de 78 años, apenas tres meses después de haber renunciado por problemas de salud dentro de su entorno familiar.

“El objetivo es garantizar estabilidad, claridad y continuidad en torno a la selección nacional”, explicó el organismo en un comunicado, donde también detalló que continúan las conversaciones para cerrar los últimos detalles de su nuevo nombramiento.

Un récord histórico en la Copa del Mundo

Cuando Curazao debute el próximo 14 de junio frente a Alemania en Houston, Advocaat tendrá 78 años y superará el registro del alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años.

Será además la tercera Copa del Mundo para el entrenador neerlandés, aunque con una particularidad especial: la disputará con un tercer equipo distinto.

Anteriormente estuvo al frente de Países Bajos en Estados Unidos 1994 y de Corea del Sur en Alemania 2006.

El regreso tras la salida de Fred Rutten

Advocaat había dejado el cargo en febrero pasado y fue reemplazado por su compatriota Fred Rutten, quien únicamente dirigió dos encuentros amistosos, ambos con derrota frente a Australia y China.

Medios locales reportaron que el paso de Rutten no convenció al grupo y que varios futbolistas impulsaron el regreso del veterano estratega, considerado pieza clave en la histórica clasificación mundialista.

Curazao logró su boleto gracias al formato ampliado de 48 selecciones, que otorgó más plazas directas para la región de la Concacaf.

Curazao debutará en una Copa del Mundo

La selección caribeña compartirá grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil en su primera participación mundialista.

Después del debut en Houston, el conjunto isleño enfrentará a Ecuador en Kansas City y cerrará la fase de grupos ante Costa de Marfil en Filadelfia.

Curazao, territorio autónomo del Caribe dentro del Reino de los Países Bajos, cuenta con una población cercana a los 156 mil habitantes y basa gran parte de su plantilla en futbolistas nacidos o formados en territorio neerlandés.

La federación curazoleña decidió apostar nuevamente por la experiencia y el liderazgo de Advocaat para afrontar el reto más importante en la historia futbolística del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_14_at_8_42_39_PM_d5dd10af67
Prenderán Fan Fest: Chayanne, Enrique Iglesias e Imagine Dragons
Whats_App_Image_2026_05_14_at_6_15_35_PM_c2e0a768d3
Presenta PCNL a las nuevas integrantes de la 'Manada K9'
samuel_garcia_anunciara_line_up_fan_fest_f61a7145d4
Samuel García revelará line-up de FIFA Fan Fest en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

AP_26135095587839_226d9badbc
EUA aprueban retener su salario durante cierres de gobierno
Trump_Xi_Jinping_69a983097a
Trump y Xi Jinping coinciden en frenar crisis con Irán
Pachuca_cfe0935047
Pachuca derrota a Pumas por la mínima y sueña con la Final
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×