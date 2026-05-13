Curazao vuelve a contratar a Dick Advocaat como DT para Mundial

El experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat regresará al banquillo de Curazao para dirigir al equipo en el Mundial 2026, una decisión que además le permitirá convertirse en el técnico de mayor edad en la historia de la Copa del Mundo.

La Federación de Futbol de Curazao confirmó este miércoles el retorno del estratega de 78 años, apenas tres meses después de haber renunciado por problemas de salud dentro de su entorno familiar.

“El objetivo es garantizar estabilidad, claridad y continuidad en torno a la selección nacional”, explicó el organismo en un comunicado, donde también detalló que continúan las conversaciones para cerrar los últimos detalles de su nuevo nombramiento.

Following the decision of head coach Fred Rutten to make his position available, the board of Federashon Futbòl Kòrsou has decided, during meetings held last night, to appoint Dick Advocaat as head coach of the Curaçao national team.



Discussions between FFK and Dick Advocaat… pic.twitter.com/UxHHt9SLMV — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 13, 2026

Un récord histórico en la Copa del Mundo

Cuando Curazao debute el próximo 14 de junio frente a Alemania en Houston, Advocaat tendrá 78 años y superará el registro del alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años.

Será además la tercera Copa del Mundo para el entrenador neerlandés, aunque con una particularidad especial: la disputará con un tercer equipo distinto.

Anteriormente estuvo al frente de Países Bajos en Estados Unidos 1994 y de Corea del Sur en Alemania 2006.

El regreso tras la salida de Fred Rutten

Advocaat había dejado el cargo en febrero pasado y fue reemplazado por su compatriota Fred Rutten, quien únicamente dirigió dos encuentros amistosos, ambos con derrota frente a Australia y China.

Medios locales reportaron que el paso de Rutten no convenció al grupo y que varios futbolistas impulsaron el regreso del veterano estratega, considerado pieza clave en la histórica clasificación mundialista.

Curazao logró su boleto gracias al formato ampliado de 48 selecciones, que otorgó más plazas directas para la región de la Concacaf.

Curazao debutará en una Copa del Mundo

La selección caribeña compartirá grupo con Alemania, Ecuador y Costa de Marfil en su primera participación mundialista.

Después del debut en Houston, el conjunto isleño enfrentará a Ecuador en Kansas City y cerrará la fase de grupos ante Costa de Marfil en Filadelfia.

Curazao, territorio autónomo del Caribe dentro del Reino de los Países Bajos, cuenta con una población cercana a los 156 mil habitantes y basa gran parte de su plantilla en futbolistas nacidos o formados en territorio neerlandés.

La federación curazoleña decidió apostar nuevamente por la experiencia y el liderazgo de Advocaat para afrontar el reto más importante en la historia futbolística del país.

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