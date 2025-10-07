¡Vuelven los toros este domingo a la Monumental Monterrey!

La plaza de toros Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’ se vestirá de gala este próximo domingo a las 16:30 horas al celebrar la primera corrida internacional con la que se abre el serial anunciado para este mes de octubre y noviembre… y que promete emociones intensas y un ambiente inigualable en los tendidos del coso regiomontano.

El cartel de la corrida del próximo domingo está conformado por el rejoneador mexicano Emiliano Gamero, así como los valientes matadores de a pie: la triunfadora queretana Paola San Román y el español Marco Pérez, quienes lidiarán un encierro de la prestigiada ganadería guanajuatense de Santa María de Xalpa, propiedad de Don Beningno Lucas Pérez Lizaur.

Recién desempacado de su exitosa gira europea, el rejoneador Emiliano Gamero y que encabeza el cartel, es considerado una de las máximas figuras del rejoneo mexicano pues ha consolidado una trayectoria llena de triunfos en plazas nacionales como europeas. Su espectacular estilo le ha permitido conquistar al público por su capacidad para conectar con el tendido y ejecutar suertes a caballo con maestría y harto valor. Luego de su espectacular triunfo en la actual temporada regia, la empresa del coso monumental lo repite pues su presencia en Monterrey garantiza un espectáculo ecuestre de primer nivel.

Por su parte, la valiente torera queretana Paola San Román vuelve a la Monumental luego de cortar dos orejas en la pasada corrida del aniversario y ganarse su repetición al abrirse poco a poco el camino en el difícil mundo del toreo con gran valor y entrega absoluta. La queretana ha destacado por su temple, clase y valor frente a los toros, convirtiéndose en un referente femenino dentro de la tauromaquia mexicana de los últimos tiempos. Desde sus inicios, Paola ha mostrado su determinación y sus vastas cualidades técnicas, además de una arrolladora personalidad que le han permitido conectar profundamente con el público regiomontano.

En tanto, el torero salamantino Marco Pérez, quien hará su debut ante el público de la Sultana del Norte, está pasando de ser una joven promesa a una auténtica realidad, pues a pesar contar con dos meses desde que tomó la alternativa como matador de toros, el diestro ha causado sensación por su depurada técnica y una gran madurez… a pesar de su corta edad.

El torero ha tenido destacadas actuaciones en plazas importantes, cosechando triunfos que lo perfilan como una importante realidad en el mundo de los toros. Su arte, frescura y ambición le han permitido ganarse un lugar en carteles de gran responsabilidad, como el de la tarde del próximo domingo en la Monumental ‘Lorenzo Garza’, en el cual buscará refrendar su creciente proyección.

Para ellos, la empresa de la Monumental Monterrey ha dispuesto de un muy bien presentado encierro de la ganadería guanajuatense de Santa María de Xalpa, casa ganadera de gran tradición y prestigio en la tauromaquia mexicana.

Los boletos para sensacional corrida donde repiten los triunfadores Emiliano Gamero y Paola San Román, y donde hará su debut el diestro español Marco Pérez, se pueden conseguir 24/7 a través de la plataforma de Superboletos.com y en los horarios acostumbrados en las taquillas de la plaza.

Los carteles

Ellos son los protagonistas de las tres corridas que presentará la plaza de toros Monumental Monterrey en octubre y noviembre próximos:

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

16:30 HORAS

REJONEADOR

Emiliano Gamero

TOREO A PIE

Paola San Román

Marco Pérez

GANADERÍA

Toros de Santa María de Xalpa

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

16:30 HORAS

REJONEADOR

Andy Cartagena

TOREO A PIE

Juan Fernando

Sergio Garza

GANADERÍA

Toros de ‘La Concepción’

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

16:30 HORAS

TOREO A PIE

Antonio Ferrera

Juan Pablo Sánchez

Isaac Fonseca

GANADERÍA

Toros de San Fernando

Boletos, en Superboletos.com

Comentarios