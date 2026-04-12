Más de un millón de alumnos vuelven a clases tras Semana Santa

Este lunes 13 de abril de 2026, más de un millón de estudiantes de educación básica en Nuevo León regresan a las aulas tras concluir el periodo vacacional de Semana Santa, marcando la reactivación de actividades en el sistema educativo estatal.

Fin del periodo vacacional de Semana Santa

El retorno escolar ocurre luego de que alumnas y alumnos iniciaran su receso el pasado viernes 27 de marzo, conforme al calendario oficial, retomando ahora sus actividades académicas en escuelas públicas y privadas de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Con ello, también se reincorporan a sus funciones docentes, personal administrativo y de apoyo, quienes forman parte de la operación diaria en los planteles educativos.

Amplia cobertura educativa en el estado

De acuerdo con datos del sistema educativo, Nuevo León cuenta con más de 6,700 escuelas de educación básica, distribuidas en:

• Preescolar: más de 2,600 planteles

• Primaria: alrededor de 2,700 escuelas

• Secundaria: cerca de 1,100 centros educativos

Estas cifras posicionan a la entidad como una de las que concentra mayor matrícula escolar en el país, lo que implica un movimiento significativo en distintos sectores durante el regreso a clases.

Incremento en movilidad y llamado a la prevención

Con la reanudación de actividades, se prevé un aumento en el flujo vehicular, principalmente en horarios de entrada y salida de los planteles.

Ante ello, autoridades exhortaron a los automovilistas a respetar los límites de velocidad, así como a extremar precauciones en zonas escolares para evitar incidentes.

Reactivación total del entorno escolar

El regreso a clases no solo implica la presencia de estudiantes en las aulas, sino también la reactivación de servicios, transporte y dinámicas en torno a los centros educativos.

De esta manera, Nuevo León, retoma su ritmo habitual tras el receso, en una etapa clave del ciclo escolar rumbo a su recta final.

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