¡Vuelven los toros a la plaza Monumental Monterrey!

Espectáculos Monterrey, empresa propietaria de la plaza Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”, anunció la apertura de su temporada 2026 con dos carteles cumbres a la altura de la afición regiomontana y que son encabezados por grandes e indiscutibles figuras del toreo mundial que se llevarán a cabo el domingo 26 de abril y el viernes 1 de mayo.

El cartel con el que iniciarán las actividades taurinas de la temporada 2026 tendrán lugar la tarde del domingo 26 de abril en punto de las 16:30 horas con la reaparición ante el público regiomontano del joven y arrojado rejoneador estellés Guillermo Hermoso de Mendoza, quien junto con sus valientes caballos toreros alternará con “el príncipe del toreo mexicano”, el guanajuatense Diego Silveti; el valiente torero lagunero e incansable triunfador de esta plaza, Arturo Gilio; y el valeroso torero español Marco Pérez, quienes lidiarán un encierro escrupulosamente seleccionado de ocho toros de la afamada ganadería guanajuatense de la Estancia, propiedad de Don Alejandro Martínez Vértiz.

La segunda corrida anunciada por el empresa de “La Monumental” se llevará a cabo la noche del viernes 1 de mayo, a las 20:30 horas, y en ella se encuentran acartelados “el dueño portentoso del arte del toreo mexicano”, el queretano Octavio García “El Payo”; el “peruano universal” y primera figura del toreo mundial, Andrés Roca Rey; y el temerario y valientísimo torero de Queretaro, Diego San Román, quienes se jugarán su suerte ante un precioso en cierro de seis ejemplares de la prestigiada ganadería de Jaral de Peñas, propiedad de don Juan Pedro Barroso Díaz Torre.

Los boletos para estos dos importantes corridas de toros con los que dará inicio la temporada taurina 2026, se pondrán a la venta a partir de este viernes en Superboletos.com y a partir del lunes 13 de abril en las taquillas de la plaza, en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.

Los carteles

Estas son las dos corridas de toros con las que comenzará la Temporada 2026 en la plaza Monumental Monterrey “Lorenzo Garza”:

Domingo 26 de abril

16:30 horas

Guillermo Hermoso de Mendoza

Diego Silveti

Arturo Gilio

Marco Pérez

Toros de La Estancia

Viernes 1 de mayo

20:30 horas

Octavio García “El Payo”

Andrés Roca Rey

Diego San Román

Toros de Jaral de Peñas

Comentarios