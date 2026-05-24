West Ham desciende y rompe racha de 14 años en la Premier League

West Ham United consumó uno de los golpes más duros de su historia reciente al perder la categoría y descender a la EFL Championship, pese a derrotar 3-0 al Leeds United en la última jornada de la Premier League.

El conjunto londinense llegó al cierre de temporada obligado a ganar y esperar una combinación de resultados para mantenerse en la máxima categoría del futbol inglés.

Aunque cumplió con su parte en el London Stadium, la victoria del Tottenham sobre Everton terminó por condenar a los “Hammers” al descenso.

Con este resultado, West Ham puso fin a una permanencia de 14 temporadas consecutivas en Premier League tras haber obtenido el ascenso en la temporada 2011-12, una etapa en la que incluso logró conquistar la UEFA Europa Conference League en 2023.

West Ham ganó, pero no logró evitar el descenso

El ambiente en Londres estuvo marcado por la tensión desde antes del silbatazo inicial. West Ham sabía que no dependía únicamente de su resultado, por lo que cada jugada fue seguida también con atención a lo que ocurría en otros estadios.

Durante gran parte del encuentro, el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo dominó las acciones frente a un Leeds United que ya había asegurado la permanencia y llegó sin presión en la clasificación.

La insistencia del cuadro local finalmente encontró recompensa en la segunda mitad. Valentín “Taty” Castellanos abrió el marcador al minuto 67 tras una jugada dentro del área, mientras que Jarrod Bowen aumentó la ventaja al 79’ luego de una transición ofensiva que encendió momentáneamente la esperanza en las tribunas.

Ya en tiempo agregado, Callum Wilson firmó el 3-0 definitivo que desató una celebración contenida entre los aficionados, quienes seguían atentos el resultado del Tottenham.

Sin embargo, cuando se confirmó la victoria de los Spurs, el ambiente cambió por completo. El estadio pasó del entusiasmo al silencio, mientras varios jugadores terminaron visiblemente afectados sobre el terreno de juego.

Una temporada marcada por errores y presión

El descenso del West Ham no se definió únicamente en la última fecha; el club arrastró problemas durante gran parte de la campaña, especialmente tras un inicio irregular en el que apenas sumó puntos en las primeras jornadas.

Además de los resultados, el equipo sufrió inestabilidad deportiva y cuestionamientos constantes hacia la directiva por el armado del plantel después de la salida de Declan Rice temporadas atrás.

Aunque Nuno Espírito Santo logró mantener con vida al equipo hasta el cierre del campeonato, la reacción llegó demasiado tarde en una de las luchas por la permanencia más cerradas de los últimos años en Inglaterra.

West Ham terminó la temporada con 10 victorias, 9 empates y 19 derrotas, sumando 39 puntos, una cifra alta para un club descendido en la era reciente de la Premier League, pero insuficiente para evitar caer a Championship.

West Ham enfrentará reconstrucción en Championship

El descenso abre ahora un periodo de incertidumbre para el club londinense. Además del fuerte impacto económico que representa perder la categoría, también podrían darse salidas importantes dentro del plantel.

Jugadores como Jarrod Bowen, Valentín Castellanos y otros elementos con mercado en Premier League aparecen entre los futbolistas que podrían abandonar la institución en las próximas semanas.

West Ham deberá afrontar ahora una reconstrucción deportiva con el objetivo de regresar rápidamente a la Premier League y evitar una crisis mayor en uno de los clubes históricos del futbol inglés.

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