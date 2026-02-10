El United empata y el corte de Frank Ilett tendrá que esperar

Este martes, los “Red Devils” vieron cortada su racha de cuatro victorias consecutivas tras empatar 1-1 en su visita al West Ham, resultado que impidió que alcanzaran el objetivo de cinco triunfos seguidos en la Premier League.

Sin embargo, no todo fue negativo para el equipo dirigido por Michael Carrick, pues lograron rescatar el empate en los minutos finales y extendieron su racha sin derrota a cinco partidos.

Ya en el terreno de juego, la primera mitad fue de pocas emociones. El 0-0 se mantuvo durante los primeros 45 minutos, aumentando la tensión entre los aficionados del United, que veían peligrar la buena racha del equipo.

El segundo tiempo fue una historia distinta, aunque sin grandes oportunidades claras, ambos equipos lograron marcar y dejar un sabor agridulce en el resultado final.

El primer gol de los Hammers llegó apenas cinco minutos después del inicio del complemento, cuando un centro por la banda derecha fue desviado por Tomáš Souček en la trayectoria del balón, venciendo al guardameta del United.

Posteriormente, Casemiro marcó un tanto que silenció el estadio, pero el VAR determinó un fuera de lugar milimétrico, por lo que la anotación fue anulada y el marcador continuó a favor de los locales.

Fue hasta el tiempo agregado, al minuto 94, cuando un centro de Bryan Mbeumo encontró a Benjamin Šeško, quien con un remate de pierna derecha igualó el encuentro en la agonía del partido.

El corte de pelo tendrá que esperar

Con este resultado, los Hammers retrasaron el ansiado corte de cabello de Frank Ilett, al menos hasta el 20 de marzo, fecha en la que el United tendrá nuevamente la oportunidad de sumar cinco triunfos consecutivos.

Durante el partido, Ilett —quien cuenta con más de dos millones de seguidores en redes sociales— realizó una transmisión en vivo desde Barcelona, con más de 50 mil personas siguiéndolo para ver la posibilidad de que el United lograra la racha histórica. Sin embargo, el empate de último minuto frustró el reto.

La historia del reto

En octubre de 2024, Frank Ilett publicó un video en el que prometía no cortarse el cabello hasta que el Manchester United ganara cinco partidos consecutivos. Hasta este martes, estuvo más cerca que nunca de cumplir la promesa, pero el corte tendrá que esperar.

