Haaland supera a Cristiano Ronaldo en goles de la Premier

Erling Haaland continúa reescribiendo la historia de la Liga Premier. El delantero noruego del Manchester City superó a Cristiano Ronaldo en la lista de máximos goleadores del campeonato inglés tras marcar un doblete en la victoria 3-0 ante el West Ham, en el estadio Etihad.

Haaland anotó en cada mitad del encuentro para llegar a 19 goles en 17 partidos en la presente campaña.

Además, asistió a Tijjani Reijnders, quien marcó el segundo tanto del City al minuto 38 con un disparo al ángulo.

El noruego abrió el marcador al minuto 5 tras aprovechar un rebote luego de un centro de Phil Foden, y selló la goleada al 69’, capitalizando un error defensivo del conjunto visitante.

Nuevo récord en la Premier League

Con este doblete, Haaland alcanzó 104 goles en la Liga Premier, superando por uno a Cristiano Ronaldo, quien logró esa cifra en dos etapas con el Manchester United.

El récord cobra mayor relevancia al considerar que el noruego lo consiguió en 122 partidos menos que el astro portugués.

En total, Haaland suma 38 goles en 28 partidos entre club y selección en la actual temporada, que se perfila como la más prolífica de su carrera.

El City toma el liderato

La victoria colocó al Manchester City en el primer lugar de la tabla, con un punto de ventaja sobre el Arsenal, que enfrentará más tarde al Everton.

Jornada intensa en la Premier

En otros resultados, el Liverpool venció 2-1 al Tottenham, que terminó el encuentro con nueve hombres tras las expulsiones de Xavi Simons y Cristian Romero.

Sin embargo, los Reds sufrieron la baja de su fichaje récord, Alexander Isak, quien se lesionó el tobillo izquierdo al anotar su primer gol.

Por su parte, el Chelsea protagonizó una remontada y rescató un empate 2-2 en su visita al Newcastle.

