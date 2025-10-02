Yankees blanquean 4-0 a Red Sox para ganar la serie de comodines

El novato Cam Schlittler domó a la ofensiva de Boston con sus pitcheos de 100 mph y los Yankees de Nueva York capitalizaron un par de desprolijidades dentro de un racimo de cuatro carreras en el cuarto inning para derrotar el jueves 4-0 a los Medias Rojas, llevarse su serie de comodines de la Liga Americana y citarse con Toronto en un duelo divisional.

Nueva York hizo historia como el primer equipo que conquista una serie de comodines después de perder el primer juego. Desde el estreno del formato con una primera ronda en 2022, los ganadores del encuentro inicial habían emergido victoriosos en las primeras 15 series.

Los Yankees abrirán su serie divisional el sábado midiéndose con los Azulejos, campeones de la División Este. Ambos equipos acabaron con fojas de 94-68, pero el criterio de desempate favoreció a Toronto por dominar su serie particular, 8-5.

A sus 24 años, el derecho Schlittler debutó en las mayores 9 de julio. Oriundo de Massachusetts, Schlittler creció como fanático de Boston. Recetó 12 ponches al cubrir ocho innings en blanco

Superó a Connelly Early, un zurdo de 23 años que debutó el 19 de septiembre y que se convirtió en el abridor más joven de Boston en la postemporada desde que Babe Ruth inició un juego con 21 años en 1916.

La cuenta de 12 ponches de Schlittler fue la más alta de su precoz carrera. Toleró cinco sencillos y no concedió boletos.

Nueva York enlazó victorias tras haber perdido ocho de los nueve encuentros previos con Boston, remontándose a 2004. Los Yankees quedaron al frente 14-13 en los cruces de postemporada de la rivalidad más icónica de las Grandes Ligas.

Bucky Dent se encargó del lanzamiento ceremonial en el día que se cumplieron 47 años de su jonrón de tres carreras que dio la ventaja a los Yankees en el Fenway Park en un juego de desempate de la División Este.

La joya defensiva de la noche en el Yankee Stadium se produjo en el octavo inning cuando Ryan McMahon, el tercera base de Nueva York, atrapó un elevado de foul de Jarren Durán, cayéndose de cabeza en la cueva de Boston.

Los Medias Rojas se cavaron su propia tumba con un flojo despliegue defensivo, prolongación de una temporada regular en la que lideraron la MLB con 116 errores.

El rally de Nueva York en el cuarto empezó cuando Cody Bellinger conectó un elevado que cayó entre el jardinero central Ceddane Rafaela, el jardinero derecho Wilyer Abreu y el segunda base Romy González. La pelota picó entre los tres y Bellinger acabó en segunda con un doble.

Luego que Giancarlo Stanton recibió un boleto y un out, el dominicano Amed Rosario bateó un sencillo al derecho apenas fuera del alcance del torpedero Trevor Story para producir la primera carrera.

Un sencillo de Jazz Chisholm llenó las bases y Anthony Volpe conectó un rodado hacia el derecho para un sencillo que puso el 2-0 en la pizarra.

Después que se revirtió una interferencia del receptor Carlos Narváez con el video, Austin Wells bateó lo que pareció un rodado perfecto para ejecutar un doble play, pero el primera base Nathaniel Lowe fildeó mal y la pelota se internó en el bosque derecho para traer dos carreras más.

David Bednar se encargó del noveno para completar la blanqueada.

Fue el primer partido de postemporada que enfrentó a dos abridores con 15 o menos apariciones en las Grandes Ligas, de acuerdo con el Elias Sports Bureau.

