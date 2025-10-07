Cerrar X
AP_25281100183418_909770db07
Deportes

Yankees derrotan 9-6 a Toronto para acercarse en Serie Divisional

Aaron Judge conectó un jonrón de tres carreras y encabezó la reacción de los Yankees, que vencieron 9-6 a Toronto para evitar la barrida en la serie divisional

  • 07
  • Octubre
    2025

Aaron Judge despachó un jonrón de tres carreras para empatar el juego en una noche memorable y los Yankees de Nueva York evitaron ser barridos al revertir un déficit de cinco anotaciones para doblegar el martes 9-6 a los Azulejos de Toronto en el tercer duelo de la serie divisional de la Liga Americana.

Jazz Chisholm Jr. sacudió un jonrón en el quinto inning, batazo que permitió darle la vuelta a la pizarra en el Yankee Stadium. Nueva York capitalizó dos costosos errores de Toronto para anotar ocho carreras sin respuesta y acercarse 2-1 en la serie al mejor de cinco partidos.

Fue la mayor remontada de los Yankees en un juego de vida o muerte, e igualó la segunda más grande en cualquier encuentro de postemporada.

¿Que Aaron Judge no produce en la postemporada?

El astro de los Yankees silenció tales reproches. de manera enfática: se fue de 4-3 con un boleto intencional, además de anotar tres carreras. Hizo de todo con el bate, el guante y hasta sus piernas en los senderos.

Con 33 años de edad y al umbral de obtener su tercer galardón al Jugador Más Valioso de la Americana, Judge siempre ha estado en la mira por su rendimiento cuando se juega en octubre. Durante su carrera, el OPS del jardinero ha estado 250 puntos por debajo del compilado en la postemporada con respecto al de la campaña regular.

Pero ahora se ha prendido en esta serie, con siete hits en 11 turnos ante Toronto para un promedio de .636 con cinco remolcadas y tres boletos.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. sacudió un jonrón de dos carreras en el primer episodio para los Azulejos, que desperdiciaron una gran oportunidad para barrer la serie al dilapidar una ventaja 6-1 a la altura del tercer acto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25281047931752_b5b73882c1
Mariners vencen 8-4 a Detroit y mandan 2-1 en la Serie Divisional
AP_25280060151356_b09ca76840
Dodgers frena remontada de Filis para ganar 4-3 en segundo juego
AP_25278846101965_71e41e6b1e
Toronto apalea 13-7 a Yankees con récord de playoffs incluido
publicidad

Últimas Noticias

46849026_fc67_43a9_b9e8_2d97e2988ab2_56c14f53f7
Solicitan a Samuel enviar cuarto informe en plazo establecido
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
EH_UNA_FOTO_63a8994282
Piden estudios en la zona de Catujanes para posibles desalojos
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×