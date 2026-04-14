Judge y Grisham hacen historia en dramático triunfo de Yankees

En una noche cargada de poder y dramatismo en el Yankee Stadium, Aaron Judge y Trent Grisham conectaron dos jonrones cada uno para comandar la victoria 11-10 de los Yanquis de Nueva York sobre los Angelinos de Los Ángeles, logrando una hazaña histórica en las Grandes Ligas.

Ambos peloteros se convirtieron en la segunda dupla de MVP’s multianuales en conectar múltiples cuadrangulares en un mismo encuentro, algo que no ocurría desde el 21 de junio de 1956, cuando lo hicieron Stan Musial y Roy Campanella.

Judge marca el camino con poder descomunal

Luego de una racha negativa que incluyó una barrida ante los Rays, Judge dejó claro el mensaje: “Necesitamos simplificar”. Y lo hizo desde su primer turno.

El toletero castigó al abridor japonés Yusei Kikuchi con un jonrón de dos carreras que viajó 456 pies hacia el jardín izquierdo, con una velocidad de salida de 116.2 mph, el batazo más fuerte de la temporada en MLB hasta ahora.

Más tarde, tras un empate impulsado por un cuadrangular de tres carreras de Mike Trout, Judge respondió con su segundo vuelacercas del juego, devolviendo la ventaja a los neoyorquinos.

El jardinero alcanzó así los 374 jonrones en su carrera, superando a su compañero Paul Goldschmidt. Además, firmó su juego número 47 con múltiples cuadrangulares, dejando atrás a Mickey Mantle y colocándose solo detrás de Babe Ruth en la franquicia.

Grisham rompe su sequía en el momento clave

Por su parte, Grisham fue pieza fundamental saliendo desde la banca. Primero conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada y luego empató el juego en la novena con otro cuadrangular de dos anotaciones.

El jardinero, que no pegaba extrabases desde el 31 de marzo, terminó la noche de 3-2 con cinco carreras impulsadas, preparando el escenario para que el panameño José Caballero anotara la carrera del triunfo tras un lanzamiento descontrolado.

Otros resultados de la jornada

En más actividad de las Grandes Ligas, Victor Caratini y Ryan Jeffers impulsaron tres carreras cada uno en la victoria de los Mellizos de Minnesota 13-6 sobre los Medias Rojas de Boston, destacando también el poder de Byron Buxton.

En Pittsburgh, los Piratas aplastaron 16-5 a los Nacionales de Washington para iniciar su serie.

Por su parte, Kyle Schwarber conectó dos jonrones en el triunfo de los Filis de Filadelfia 13-7 sobre los Cachorros de Chicago.

Finalmente, Agustín Ramírez y Connor Norby se volaron la barda para que los Marlines de Miami vencieran 10-4 a los Bravos de Atlanta, cortando una racha de tres derrotas consecutivas.

Comentarios