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Zverev conquista Roland Garros y logra su primer Grand Slam

El alemán venció en cinco sets al italiano Flavio Cobolli para conquistar el primer major de su carrera y hacer historia en París

  • 07
  • Junio
    2026

El alemán Alexander Zverev finalmente consiguió el título que durante años se le había resistido. El tenista alemán conquistó este domingo Roland Garros 2026 al derrotar al italiano Flavio Cobolli en una intensa final que se extendió durante cuatro horas y 16 minutos.

El número tres del mundo se impuso con parciales de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 para levantar el primer trofeo de Grand Slam de su carrera, después de haber perdido previamente tres finales en torneos mayores.

La victoria le permitió dejar atrás las derrotas sufridas en el Abierto de Estados Unidos de 2020, Roland Garros de 2024 y el Abierto de Australia de 2025.

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La final estuvo marcada por la intensidad y la lucha constante de ambos jugadores. Aunque Zverev mostró mayor dominio en varios tramos del encuentro, Cobolli se mantuvo competitivo y logró remontar en dos ocasiones para forzar un quinto set.

Los nervios y la presión provocaron numerosos errores no forzados. El italiano acumuló 65 fallos por 54 del alemán, en un partido donde ninguno logró imponer plenamente su mejor versión tenística.

Sin embargo, la experiencia del alemán terminó marcando la diferencia en el set decisivo, donde se mostró claramente superior para sellar el triunfo.

Histórico título para el tenis alemán

Con este resultado, Zverev se convirtió en el primer tenista alemán en conquistar Roland Garros en la era abierta, un logro que lo coloca entre las grandes figuras del deporte de su país.

El trofeo representa además el título número 25 de su carrera profesional y el más importante de todos, superando incluso sus siete coronas de Masters 1000.

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Tras concretar la victoria, el jugador de Hamburgo cayó sobre la arcilla parisina visiblemente emocionado antes de fundirse en un abrazo con Cobolli, uno de sus amigos más cercanos dentro del circuito.

Cobolli firma el mejor torneo de su carrera

A pesar de la derrota, Flavio Cobolli protagonizó una actuación memorable en París. El italiano alcanzó por primera vez una final de Grand Slam y superó ampliamente sus mejores registros previos en torneos mayores.

Hasta esta edición de Roland Garros, el tenista italiano nunca había logrado avanzar más allá de los cuartos de final en un certamen de esta categoría.

Su desempeño lo consolida como una de las nuevas figuras del tenis mundial y confirma el crecimiento que ha mostrado durante la presente temporada.

La conquista de Zverev llegó en un torneo condicionado por importantes ausencias y sorpresas. El español Carlos Alcaraz, campeón de las dos ediciones anteriores, no participó debido a una lesión.

Además, el número uno del mundo, Jannik Sinner, y el serbio Novak Djokovic, que aspiraba a conquistar su título número 25 de Grand Slam, fueron eliminados antes de la final.

 


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