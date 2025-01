¡A capela!: Carrie Underwood deleita en investidura de Trump

Carrie Underwood, cantante country estadounidense, asistió este lunes 20 de enero a la investidura de Donald Trump como estrella principal, deleitando al público con una versión a capela de "America the beautiful".

Después del primer discurso de Donald Trump como presidente, Carrie Underwood hizo presencia llegando de la mano de uno de los guardias en un vestido grisáceo elegante de cuello alto.

La intérprete de "Before he cheats" dejó una buena impresión a pesar de las fallas técnicas que se presentaron al principio del show. Al notar que la pista de audio no se escuchaba, ella optó por improvisar y hacerlo a capela. Los asistentes no se quedaron atrás y comenzaron a corearla haciendo de ese momento incómodo, algo muy conmovedor.

La cantante al terminar agradeció las ovaciones que recibió por parte de sus oyentes y se despidió de Joe Biden quien se encontraba a lado de ella en toda su interpretación y por último se dirigió con el ahora presidente Donald Trump para despedirse de él y después retirarse del recinto.

