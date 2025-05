Lady Gaga dará concierto gratuito en Río de Janeiro este sábado

Lady Gaga está lista para hacer historia en Brasil. La cantante estadounidense ofrecerá un concierto gratuito el sábado 3 de mayo de 2025 en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, con un montaje espectacular y una audiencia esperada de 1.6 millones de personas, según estimaciones oficiales.

El evento, anunciado desde febrero por la propia artista a través de Instagram, ha generado gran expectativa no solo en Brasil sino en todo el mundo.

“Es un gran honor que me pidan cantar para Río. Durante toda mi carrera, los fans en Brasil han sido parte de la sangre vital de los pequeños monstruos. Prepárense para MAYHEM en la playa”, escribió la artista en su cuenta.

Arribo con operativo especial

Lady Gaga llegó al país la madrugada del martes 29 de abril al Aeropuerto Internacional Tom Jobim (Galeão), a bordo de un lujoso Boeing 737 MAX 9, valuado en aproximadamente 728 millones de reales. La nave transportó a la cantante junto con un equipo de alrededor de 250 personas, que incluye bailarines, técnicos y asistentes.

Además, dos aviones adicionales fueron necesarios para trasladar la escenografía y equipamiento del espectáculo. A su llegada, Gaga fue escoltada con estrictas medidas de seguridad hasta el hotel Copacabana Palace, ingresando por una entrada trasera para evitar la multitud que la esperaba afuera.

Un show monumental

El concierto comenzará a las 21:45 horas del sábado 3 de mayo y se extenderá hasta las 00:15 del domingo, con una duración aproximada de dos horas y media.

Se incluirán DJs como actos de apertura, y el repertorio de la artista abarcará temas icónicos de todas sus etapas musicales.

El espectáculo estará dividido en tres bloques: el primero con temas como "Bloody Mary", "Abracadabra" y "Poker Face"; un segundo segmento más introspectivo con canciones como "Paparazzi", "Alejandro" y "How Bad Do U Want Me"; y finalmente, el cierre con himnos como "Born This Way", "Shallow" y "Bad Romance".

