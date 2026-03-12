Podcast
Reporte Ciudadano
Coahuila

Abren Centro Comunitario Urdiñola para familias de Saltillo

El nuevo inmueble contará además con un Espacio DIF donde se brindarán servicios como orientación psicológica, atención médica y acompañamiento familiar

  12
  Marzo
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la inauguración del Centro Comunitario Urdiñola, con el cual la ciudad suma ya 36 espacios dedicados a promover el desarrollo integral de las familias y fortalecer la convivencia en los distintos sectores de la capital de Coahuila. 

Durante el evento, el edil destacó que este nuevo espacio beneficiará directamente a habitantes de las colonias Urdiñola, Provivienda y San Ramón.

Acompañado por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el alcalde informó que en la construcción del centro se invirtieron 4.2 millones de pesos, recursos que forman parte de una inversión mayor destinada también a la ampliación de otros centros comunitarios en la ciudad.

 El nuevo inmueble contará además con un Espacio DIF donde se brindarán servicios como orientación psicológica, atención médica y acompañamiento familiar para las y los vecinos del sector.

Durante la ceremonia también participó la diputada Luz Elena Morales Núñez, quien destacó que este tipo de obras reflejan un gobierno cercano a la ciudadanía. 

Vecinos del área, representados por Bertha Sánchez Pichardo, agradecieron la construcción del centro comunitario, que permitirá realizar actividades recreativas, talleres y programas sociales encaminados a mejorar la calidad de vida de las familias de la zona. 


