Abren nuevo Centro DIF en comunidad Los Fierros de Santiago

El Gobierno de Santiago inauguró un Centro DIF en la comunidad de Los Fierros con el objetivo de acercar servicios sociales, educativos y de atención comunitaria a las familias del sector. El acto fue encabezado por el alcalde David de la Peña Marroquín y la presidenta del Sistema DIF municipal, Olga Amalia Villalón Toba.

Durante la entrega del espacio a los habitantes, el presidente municipal señaló que uno de los ejes de su administración ha sido mantener contacto directo con la ciudadanía y ampliar la infraestructura destinada a programas sociales.

“Estoy muy contento por estar inaugurando este Centro DIF de Los Fierros. Desde hace cuatro años que estamos trabajando en el Gobierno de Santiago y la misión ha sido estar cercano a la gente y poder brindarles todas las atenciones y servicios de la mejor manera. Con la entrega de este Centro DIF completamos ya una red de Centros DIF de 12 al servicio de toda la población de Santiago”.

Instalaciones y equipamiento del nuevo espacio

El nuevo centro cuenta con una construcción de 590 metros cuadrados y fue equipado con infraestructura destinada a actividades comunitarias y programas de asistencia social.

Entre las instalaciones se incluyen 12 luminarias, cuatro equipos minisplit, cocineta y sanitarios. Además, se construyeron 200 metros cuadrados de banqueta y área de estacionamiento, así como 50 metros lineales de muro de contención y 30 metros lineales de malla de acero.

Estas condiciones permitirán ofrecer espacios adecuados para la realización de talleres, reuniones y atención a la población.

Centro acercará programas del DIF a las familias

La presidenta del DIF Santiago, Olga Amalia Villalón Toba, explicó que el nuevo centro permitirá fortalecer la presencia de la institución en la comunidad y facilitar el acceso a programas sociales.

“Les damos la bienvenida a este nuevo Centro DIF Los Fierros. Para nosotros nos llena de alegría y de orgullo contar con este espacio que representa la cercanía del DIF y del Gobierno Municipal hacia toda esta comunidad. En este lugar vamos a realizar actividades que serán de beneficio para todos ustedes”.

Proyecto buscó ubicación accesible para la comunidad

El alcalde recordó que la construcción del centro fue planeada con anticipación, con el objetivo de ubicarlo en un punto accesible para los habitantes del sector.

“Ya teníamos muchos años planeándolo. Es un lugar muy céntrico, es un lugar muy accesible, es un lugar muy cómodo, porque también mientras ustedes están aquí los niños pueden estar jugando en la plaza.

“Por eso me siento muy contento de poder seguir cumpliendo nuestros compromisos, de poder seguir siendo un gran Gobierno con una gran evaluación gracias a la confianza que ustedes nos han dado”.

Vecinos acceden a servicios de la gira 'DIF Hasta Ti'

En representación de los vecinos, Gloria Marroquín Rodríguez agradeció a las autoridades municipales por la construcción del centro, al señalar que contribuirá a mejorar la atención y los programas dirigidos a las familias de Los Fierros.

Tras la inauguración, los habitantes también accedieron a servicios de la gira “DIF Hasta Ti”, que incluyó corte de cabello, podología, el programa “Vemos Por Ti”, entrega de medicamentos y módulos de orientación sobre los distintos apoyos disponibles del Sistema DIF Santiago.

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