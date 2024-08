Actores de 'The Lord of The Rings: The Rings of Power', en CDMX

La tierra media está de vuelta en la segunda temporada de "The Lord of The Rings: The Rings of Power" (“El señor de los anillos: Los anillos de poder”).

De visita en la Ciudad de México, los actores Charles Edwards, Maxim Baldry, Lloyd Owen, Cynthia Addai-Robinson conversaron sobre la temporada de esta historia de elfos, humanos y orcos.

Addai-Robinson, actriz de filmes como colombiana y The accountant ("El contable") definió la segunda temporada como más grande en cuanto a su tamaño, con nuevos personajes e impresionantes paisajes.

Ella interpreta a Míriel, quien no es la primera reina en Númenor, pero sí es una de las pocas que ha tenido la isla y la gente duda si es la persona que los va a llevar en la dirección correcta.

“Hay fuerzas alrededor de ella que están tratando de quitarla del camino y ella es alguien que definitivamente no se retirará fácil, hay una batalla que ella definitivamente tendrá que enfrentar en la segunda temporada”, apuntó Addai-Robinson.

La nueva temporada fue filmada en Gran Bretaña, a diferencia de la primera que fue filmada en Nueva Zelanda. Muchas de sus escenas fueron hechas en exteriores, en medio de parajes naturales impresionantes y otras tantas en Londres.

