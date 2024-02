Actores se relajan en el 'after' de los SAG Awards

Pedro Pascal siguió la celebración luego de llevarse un SAG a la Mejor Actuación de un Actor Masculino en una Serie Dramática por su papel de Joel en The Last of Us. En su memorable discurso de aceptación que se volvió viral, Pascal dijo: “Esto está mal, por varias razones. Estoy un poco borracho. Pensé que podía emborracharme”.

Entre las estrellas que pasaron tiempo de calidad con sus colegas se encontraba America Ferrara, el elenco de Ted Lasso, Jennifer Aniston, Anne Hathaway, entre otros.

Matty Matheson, Ebon Moss-Bachrach & Jeremy Allen White

'Ted Lasso' Cast

Robert Downey, Jr.

Wendy Naugle & Pedro Pascal

Colman Domingo & Liza Colón-Zayas

Anne Hathaway

America Ferrera & Ryan Piers Williams

Russell Wilson, Ciara & Jennifer Aniston





