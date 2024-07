Tiene Celine Dion majestuoso regreso a los escenarios en París

Con una imponente y elegante Torre Eiffel como fondo para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, Celine Dion realizó un majestuoso regreso a los escenarios.

Como se había anticipado, además de los miles de competidores, bailarines y artistas que desfilarían durante el evento inaugural, se informó que la cantante canadiense Celine Dion formaría parte del evento inaugural.

Cabe recordar, que durante los últimos años, la intérprete de “My Heart Will Go On”, había estado ausente de los escenarios debido a problemas de salud.

No obstante, parece ser que su “síndrome de la persona rígida” sea suficiente para detener a la cantante, quien volvió a deleitar a un sin fin de espectadores y presentes de los Olímpicos interpretando el tema "Hymne à l’amour”.

