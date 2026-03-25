Willem Dafoe se suma a ‘Time Out’ con Adam Sandler

Los actores Willem Dafoe y F. Murray Abraham se integrarán al elenco de Time Out, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Adam Sandler, según confirmó Netflix.

El reparto también incluye a Gaby Hoffmann, Steve Zahn y Adam Horovitz, consolidando un proyecto que combina figuras del cine independiente, el drama y la comedia.

La película será escrita y dirigida por Scott Cooper, conocido por títulos como The Pale Blue Eye, y funcionará como una nueva versión de L'Emploi du Temps, del cineasta francés Laurent Cantet.

Cooper explicó que llevaba años interesado en retomar esta historia, pero considera que el contexto actual, marcado por tensiones en torno a la identidad, el trabajo y la autoestima, la hace especialmente relevante.

Una historia de engaño y crisis personal

En esta nueva adaptación, Sandler interpretará a Vincent, un hombre que pierde su empleo y decide ocultarlo a su familia. Para sostener la mentira, construye una compleja red de engaños que incluye un supuesto plan de inversión con dinero de amigos y conocidos.

Lo que comienza como un intento por mantener las apariencias pronto se convierte en una espiral que amenaza con destruir su vida personal y emocional.

El proyecto refuerza la etapa reciente de Sandler en papeles más serios, alejados de la comedia tradicional, como ya lo hizo en producciones aclamadas por la crítica.

Su más reciente colaboración con Netflix fue Jay Kelly, mientras que también participó en la secuela de Happy Gilmore, donde compartió pantalla con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Además de dirigir, Cooper fungirá como productor junto a Tracey Landon como productora ejecutiva. La cinta se encuentra en etapas iniciales de desarrollo y se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix rumbo a 2027, con potencial incluso en la temporada de premios.

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