Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_COLLAGE_7_d245fc47e3
Escena

Willem Dafoe se suma a ‘Time Out’ con Adam Sandler

Los actores Willem Dafoe y F. Murray Abraham se integrarán al elenco de Time Out, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Adam Sandler

  • 25
  • Marzo
    2026

Los actores Willem Dafoe y F. Murray Abraham se integrarán al elenco de Time Out, el nuevo thriller psicológico protagonizado por Adam Sandler, según confirmó Netflix.

El reparto también incluye a Gaby Hoffmann, Steve Zahn y Adam Horovitz, consolidando un proyecto que combina figuras del cine independiente, el drama y la comedia.

La película será escrita y dirigida por Scott Cooper, conocido por títulos como The Pale Blue Eye, y funcionará como una nueva versión de L'Emploi du Temps, del cineasta francés Laurent Cantet.

l_emploi_du_temps (1).jpg

Cooper explicó que llevaba años interesado en retomar esta historia, pero considera que el contexto actual, marcado por tensiones en torno a la identidad, el trabajo y la autoestima, la hace especialmente relevante.

Una historia de engaño y crisis personal

En esta nueva adaptación, Sandler interpretará a Vincent, un hombre que pierde su empleo y decide ocultarlo a su familia. Para sostener la mentira, construye una compleja red de engaños que incluye un supuesto plan de inversión con dinero de amigos y conocidos.

Lo que comienza como un intento por mantener las apariencias pronto se convierte en una espiral que amenaza con destruir su vida personal y emocional.

l_emploi_du_temps.jpg

El proyecto refuerza la etapa reciente de Sandler en papeles más serios, alejados de la comedia tradicional, como ya lo hizo en producciones aclamadas por la crítica.

Su más reciente colaboración con Netflix fue Jay Kelly, mientras que también participó en la secuela de Happy Gilmore, donde compartió pantalla con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Además de dirigir, Cooper fungirá como productor junto a Tracey Landon como productora ejecutiva. La cinta se encuentra en etapas iniciales de desarrollo y se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix rumbo a 2027, con potencial incluso en la temporada de premios.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

preve_ocde_mayor_inflacion_en_mexico_ante_efectos_de_guerra_f99c50b2c5
Prevé OCDE mayor inflación en México ante efectos de la guerra
sheinbaum_inflacion_68de24b699
Anuncia Sheinbaum medidas para estabilizar inflación
programa_salud_mental_f0491bd096
Alistan programa federal de salud mental tras ataque en escuela
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_VERTICAL_44_e951aefdea
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, presente en Monterrey
Whats_App_Image_2026_03_26_at_4_30_01_PM_729e6d1d50
Bolivia vs Surinam, sigue aquí el minuto a minuto
Protestas_Chile_ec5e905adb
Protestan en Chile por recortes para universidad gratuita
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
publicidad
×