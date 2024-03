Poseen los salarios 'más jugosos' de Hollywood

Según información compartida por Forbes, Adam Sandler fue la estrella que obtuvo las mejores ganancias en 2023. “Netflix ha recompensado al prolífico comediante no sólo con uno de los contratos más lucrativos de la industria del entretenimiento, sino también con uno con una enorme libertad creativa”, afirma la publicación.

Las tres películas de Sandler en 2023 incluyeron Murder Mystery 2 con Jennifer Aniston. También estrenó You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah, protagonizada por su esposa e hijas, y la película animada Leo.

Combinado con sus más de 40 espectáculos de comedia en todo Estados Unidos, Sandler ganó un estimado de $73 millones de dólares el año pasado. En segundo puesto se encuentra la estrella de la película Barbie, Margot Robbie, quien se embolsó la nada despreciable suma de $59 millones de dólares.

“Como productora de la película y protagonista, Robbie cobró aproximadamente el 12.5% de todas las ganancias finales, que Forbes estima en más de $60 millones de dólares”, afirma la publicación.

El tercero en el ranking de los mejor pagados de 2023, lo ocupa Tom Cruise al haber sumado a su fortuna $45 millones de dólares. “En 2023, sacó provecho de la última película de Misión: Imposible y continuó recibiendo ganancias por streaming y bajo demanda por Top Gun: Maverick de 2022”.

