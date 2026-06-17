La Oficina Federal de Prisiones fijó para febrero de 2028 la nueva fecha de salida del rapero, quien cumple una condena por delitos de prostitución

Inicio / Escena / Adelantan la fecha de puesta en libertad del Sean 'Diddy' Combs

La fecha prevista para la puesta en libertad del rapero y productor estadounidense Sean "Diddy" Combs fue adelantada nuevamente y quedó fijada para el 23 de febrero de 2028, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Se trata de la segunda modificación al calendario de liberación del artista, cuya salida de prisión estaba programada originalmente para el 4 de junio de 2028.

Cumple una condena de 50 meses

Combs permanece recluido en una prisión federal de Nueva Jersey, donde cumple una sentencia de 50 meses de cárcel impuesta el año pasado tras ser declarado culpable de dos delitos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución.

Durante el juicio, que se prolongó por dos meses, el también empresario fue absuelto de los cargos más graves que enfrentaba, entre ellos tráfico sexual y crimen organizado.

Los abogados del rapero continúan impugnando el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado y buscan revertir la condena impuesta.

La Oficina Federal de Prisiones no explicó las razones del cambio en la fecha de liberación y señaló que no divulga información relacionada con las condiciones de reclusión o los planes de salida de las personas privadas de la libertad.

No obstante, entre las causas que pueden derivar en una reducción del tiempo en prisión se encuentran los beneficios por buena conducta y los créditos obtenidos mediante la participación en programas y actividades autorizadas.

Eligió una prisión cercana a su familia

La defensa de Combs solicitó que el artista cumpliera su condena en el centro penitenciario de Fort Dix, en Nueva Jersey, debido a su cercanía con sus familiares.

En octubre pasado, sus hijos también solicitaron a un juez federal en Nueva York que autorizara su liberación, luego de que el cantante permaneciera más de un año encarcelado.

La Fiscalía sostuvo durante el proceso que Combs obligaba a sus entonces parejas sentimentales a mantener encuentros con trabajadores sexuales masculinos, presuntamente acompañados por el consumo de drogas como éxtasis o ketamina y que podían prolongarse durante varios días.

Aunque fue condenado por delitos vinculados con la prostitución, el rapero de 56 años fue exonerado de las acusaciones de tráfico sexual y asociación delictuosa que también formaban parte del proceso judicial.