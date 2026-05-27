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Adelantan estreno de Spider-Man: 'Brand New Day': ¿cuándo será?

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 29 de julio, adelantando oficialmente su estreno unos días respecto a la fecha originalmente anunciada

  • 27
  • Mayo
    2026

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 29 de julio, adelantando oficialmente su estreno unos días respecto a la fecha originalmente anunciada por Sony Pictures.

La nueva película marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker, cuatro años después del éxito de Spider-Man: No Way Home, cinta que redefinió el futuro del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con la distribuidora, la historia presentará una etapa completamente distinta para el superhéroe arácnido, quien ahora vive solo y enfrenta una nueva ola de crímenes en Nueva York.

La producción está inspirada en el cómic de Marvel Brand New Day y mostrará a un Peter Parker más adulto y alejado de la etapa estudiantil que predominó en entregas anteriores.

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Además del regreso de Holland, la cinta contará nuevamente con la participación de Zendaya como MJ.

El elenco también incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Tramell Tillman y Michael Mando.

La dirección estará a cargo de Destin Daniel Cretton, mientras que el guion fue escrito por Chris McKenna y Erik Sommers, quienes participaron en anteriores entregas del personaje.

Una nueva etapa para Peter Parker

Según la sinopsis compartida por la producción, Peter Parker intentará reconstruir su vida tras los acontecimientos ocurridos en No Way Home, donde quedó aislado y sin el respaldo de sus seres queridos.

La película explorará una versión más madura del personaje mientras enfrenta amenazas inéditas en la ciudad y redefine su identidad como Spider-Man.

Con este adelanto en la fecha de estreno, Marvel y Sony buscan aumentar la expectativa de una de las películas más esperadas del próximo verano cinematográfico.


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