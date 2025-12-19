Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escuela_vacaciones_diciembre_c8bb61d2f4
Nuevo León

Adelantan salida de alumnos previo a vacaciones de invierno

El periodo vacacional comienza al concluir las actividades del viernes 19 de diciembre de 2025, y hasta el momento no se informó la suspensión de clases

  • 19
  • Diciembre
    2025

Aunque oficialmente este viernes es el último día de clases antes del inicio de las vacaciones de invierno, en algunas escuelas de la zona metropolitana no se registró presencia de estudiantes, aunque sí, en algunos casos, de docentes, personal administrativo y directivos.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de invierno comienza tras concluir las actividades escolares del viernes 19 de diciembre de 2025, y hasta el momento no se informó de manera oficial la suspensión de clases en esta fecha.

Sin embargo, algunos planteles optaron por adelantar la salida de los alumnos desde el jueves 18 de diciembre.

Esta decisión, suele obedecer a temas administrativos internos de cada institución, como cierres de evaluaciones, entrega de documentación o actividades de organización previas al receso vacacional.

Un ejemplo se observó en planteles ubicados sobre la avenida Venustiano Carranza, donde en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria no hubo asistencia de alumnos.

En el caso de la secundaria, sí se contó con la presencia de maestros, mientras que en la primaria y el preescolar no acudieron ni estudiantes ni personal docente.

Situaciones similares se replicaron en otros planteles de distintos puntos de la zona metropolitana, donde las aulas permanecieron vacías, aunque las actividades administrativas continuaron con normalidad.

Además, muchos casos los alumnos, durante el último día, solo son citados previamente para festivales o posadas navideñas.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

comercios_ilegales_direccion_comercio_d021927409
Puestos ilegales son retirados por dirección de comercio
estupefacientes_y_dinero_6911bf97e2
Detienen a hombre con drogas y orden de aprehensión en Monterrey
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

comercios_ilegales_direccion_comercio_d021927409
Puestos ilegales son retirados por dirección de comercio
Neuro_Explorer_desarrollan_escaner_cerebral_para_detectar_enfermedades_60f4a98337
NeuroExplorer: escáner cerebral de Yale que detecta enfermedades
EH_CONTEXTO_2d07ad32d2
Caninos forman parte como seguridad en concierto de Bad Bunny
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
sismografo_21470d456b
Ligero sismo sacude Santa Catarina este viernes
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×