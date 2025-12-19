Adelantan salida de alumnos previo a vacaciones de invierno

Aunque oficialmente este viernes es el último día de clases antes del inicio de las vacaciones de invierno, en algunas escuelas de la zona metropolitana no se registró presencia de estudiantes, aunque sí, en algunos casos, de docentes, personal administrativo y directivos.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional de invierno comienza tras concluir las actividades escolares del viernes 19 de diciembre de 2025, y hasta el momento no se informó de manera oficial la suspensión de clases en esta fecha.

Sin embargo, algunos planteles optaron por adelantar la salida de los alumnos desde el jueves 18 de diciembre.

Esta decisión, suele obedecer a temas administrativos internos de cada institución, como cierres de evaluaciones, entrega de documentación o actividades de organización previas al receso vacacional.

Un ejemplo se observó en planteles ubicados sobre la avenida Venustiano Carranza, donde en escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria no hubo asistencia de alumnos.

En el caso de la secundaria, sí se contó con la presencia de maestros, mientras que en la primaria y el preescolar no acudieron ni estudiantes ni personal docente.

Situaciones similares se replicaron en otros planteles de distintos puntos de la zona metropolitana, donde las aulas permanecieron vacías, aunque las actividades administrativas continuaron con normalidad.

Además, muchos casos los alumnos, durante el último día, solo son citados previamente para festivales o posadas navideñas.

