Al Pacino afirmó que no cometió un error en el cierre del Óscar

Al Pacino comentó que los productores de la gala, le indicaron no volver a mencionar las cintas nominadas a Mejor Película, al presentar la categoría

El actor galardonado con el Óscar fue el último presentador de la ceremonia del domingo y anunció a Oppenheimer como la ganadora del Óscar a Mejor Película, sin nombrar a la lista completa de cintas nominadas, lo que generó polémica.

“Sólo quiero dejar en claro que no era mi intención omitirlas, sino una decisión de los productores de no volver a decirlas, ya que se destacaron individualmente durante toda la ceremonia. Me sentí honrado de ser parte de la velada y elegí seguir la forma en que deseaban que se presentara este premio”, dijo Pacino en un comunicado.

“Me doy cuenta de que ser nominado es un gran hito en la vida de alguien y no ser reconocido completamente es ofensivo e hiriente.

“Digo esto como alguien que se relaciona profundamente con cineastas, actores y productores, por lo que empatizo profundamente con aquellos que han sido menospreciados por este descuido y por eso sentí que era necesario hacer esta declaración”, comentó el actor.



Elevan el rating

La gala de los Óscares logró la mayor audiencia televisiva en EUA desde 2020, con 19.5 millones de personas que la siguieron en directo, pero fue sólo un 4% más que el año anterior, según datos de Nielsen citados por medios estadounidenses.

Las cifras suponen una buena noticia para el mundo del cine, después de que la audiencia tocara fondo en 2021, un año en el que todos los certámenes de premios sufrieron una merma de espectadores debido a la pandemia y donde los Óscares sólo atrajeron a 10.4 millones de espectadores.

