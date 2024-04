Al Pacino se alista para llenar la pantalla de terror

¡El legendario Al Pacino sigue encendiendo la pantalla a sus 84 años! Con una carrera que parece no tener límites, el ícono del cine ha anunciado su participación en un nuevo thriller de terror que promete estremecer a los espectadores.

Conocido por sus inolvidables interpretaciones en películas como "El Padrino" y "Scarface", Pacino se sumerge ahora en el mundo del exorcismo en "The Ritual". En esta producción, dará vida a un sacerdote encargado de enfrentarse a uno de los casos más impactantes de posesión demoníaca de la historia.

Acompañado por un elenco estelar que incluye a Dan Stevens y Ashley Green, bajo la dirección magistral de David Midell, "The Ritual" promete llevar a los espectadores a un viaje aterrador a través de la oscuridad y la fe.

La historia se basa en los escalofriantes eventos reales que rodearon a Emma Schmidt, una mujer cuya lucha contra el mal ha sido documentada desde 1882.

En esta emocionante película, Pacino se sumergirá en el papel del sacerdote atormentado por sus propios demonios mientras lucha contra el maligno y ayuda a su compañero a encontrar la redención.

Prepárate para vivir una experiencia cinematográfica única y aterradora con "The Ritual", donde el talento incomparable de Al Pacino sigue brillando con fuerza, demostrando una vez más por qué es uno de los grandes de la actuación en la historia del cine. ¡No te lo pierdas en cines en 2025!



SUS 10 MEJORES PELÍCULAS



- El Padrino (1972) - un clásico del cine y presenta a Pacino en el papel de Michael Corleone.

- Scarface (1983) - Interpreta a Tony Montana, un inmigrante cubano que se convierte en un poderoso narcotraficante en Miami.

- Serpico (1973) - Basada en la vida real del policía Frank Serpico, interpretado por Pacino.

- El Padrino II (1974) - La secuela de El Padrino también dirigida por Coppola.

- Perfume de mujer (1992) - Interpretó a un excéntrico y ciego ex teniente coronel

- Tarde de perros (1975) - interpretó a Sonny Wortzik, uno de los atracadores.

- El abogado del diablo (1997) - Pacino interpreta a John Milton, un abogado carismático que representa al Diablo.

- Carlito's Way (1993) - Un exconvicto de Harlem que intenta dejar atrás su pasado criminal, pero encuentra dificultades para hacerlo.

- Heat (1995) – Es un tenaz detective de homicidios de Los Ángeles

- Frankie y Johnny (1991) - Película romántica presenta a Pacino como Johnny, un exconvicto que intenta reconstruir su vida





