Alejandra Espinoza revela que su hermano fue deportado de EUA

"A mí nadie me está contando lo que se siente, lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo con mi familia. Es bien feo, de verdad que es muy triste lo que se está viviendo. Yo tengo un hermano que deportaron”, dijo Alejandra Espinoza en una entrevista reciente.

Durante su charla con la periodista Mandy Fridmann, la actriz y conductora compartió la dolorosa situación que enfrenta su familia, luego de que su hermano fuera deportado de Estados Unidos a finales del año pasado.

Su familiar, quien llevaba 30 años viviendo en Estados Unidos, fue deportado a Tijuana, México, pero previamente duró meses arrestado sin motivo y con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con él.

"Lo más difícil, obviamente, pues lo vive mi mamá, mi papá, sus hijos, su esposa, pero somos una familia superunida; en Navidad todos nos fuimos a Tijuana, a pasar Navidad con él allá y pues nos está tocando hacer cosas diferentes".

"Quiero pensar que de algo Dios lo cuidó y por eso se tuvo que regresar. Se lo digo a mi mamá todo el tiempo, que él tenía dónde llegar, porque hay mucha gente que se va a su país y no tiene ni familia ni nada".

Tranquila porque su hermano se encuentra bien y a salvo, además de que la familia aún se puede reunir con él, Alejandra prefiere mantenerse optimista y tratar de encontrar lo positivo dentro de las cosas malas que le pasan.

Y es que la ex reina de belleza y su familia están pasando lo que muchos otros latinos radicados en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, quienes temen por la deportación a manos del Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Espinoza reconoció que el temor está latente, porque el ICE no se detiene a averiguar el status migratorio, hace la detención en el momento más inesperado y los familiares del implicado se enteran mucho después.

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