Alejandra Guzmán revela que heredó el cuadro de Diego Rivera

La cantante Alejandra Guzmán afirmó que heredó el cuadro que Diego Rivera le pintó a su madre, Silvia Pinal, y adelantó que la emblemática casa de la primera actriz será vendida en el futuro, mientras continúan los procesos relacionados con el patrimonio familiar.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la cantante habló sobre el valor sentimental de la obra y explicó que actualmente se encuentra en restauración en Nueva York.

Las declaraciones de Alejandra Guzmán se dieron en medio de la promoción de su reciente tema dedicado a Silvia Pinal, proyecto con el que recordó momentos familiares, experiencias de vida y parte del legado artístico de su madre.

La intérprete de "Yo te esperaba" y "Mi peor error" aseguró que desde hace años tenía interés en conservar el cuadro de Diego Rivera debido a su gusto por el arte y la pintura, actividad que realiza desde su infancia.

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