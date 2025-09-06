Alejandro Fernández pospone conciertos en EUA por enfermedad

El cantante Alejandro Fernández alarmó a sus seguidores al anunciar que se encuentra enfermo, lo que le obligó a posponer algunos conciertos en Estados Unidos dentro de su gira “De rey a rey“.

A través de una historia en Instagram, el Potrillo informó que padece salmonelosis y, por indicación médica, debe guardar reposo total durante los próximos cuatro días, lo que derivó en la suspensión de sus presentaciones en Dallas y El Paso, Texas.

“Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total”, escribió el cantante de 54 años.

Las fechas pospuestas se reprogramaron para octubre: el 18 de octubre en Fort Worth (Dickies Arena) y el 19 de octubre en El Paso (Don Haskins Center), donde los boletos adquiridos serán válidos para las nuevas presentaciones.

“Gracias de corazón por todo su cariño y comprensión. ¡Nos vemos la próxima semana en Phoenix y Las Vegas!”, añadió Fernández, quien también compartió el parte médico que confirma su necesidad de reposo.

Comentarios