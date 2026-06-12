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Escena

Revela Alejandro Fernández la verdad de su lengua verde

Con esta explicación, el cantante buscó poner fin a una polémica que se mantuvo activa durante varias semanas en medios y redes.

  • 12
  • Junio
    2026

Alejandro Fernández respondió a las críticas y especulaciones que surgieron en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparecía con la lengua de color verde durante una presentación de su gira De rey a rey.

La polémica resurgió días después de que el cantante interpretara el Himno Nacional Mexicano en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México, actuación que fue seguida por miles de aficionados y generó numerosos comentarios en plataformas digitales.

¿Por qué tenía la lengua verde?

El video que provocó las reacciones fue grabado a finales de mayo durante uno de sus conciertos. En las imágenes, Fernández aparece sosteniendo una nota prolongada mientras la cámara capta la parte posterior de su lengua con una tonalidad verdosa.

La grabación se volvió viral y dio pie a diversas teorías relacionadas con su estado de salud e incluso con su higiene personal. Algunos usuarios cuestionaron la imagen y compartieron comentarios que rápidamente se multiplicaron en redes sociales.

Alejandro Fernández responde a las críticas

"Quiero aclarar que esa vez era mi segundo concierto. Acababa de terminar el show y me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó".

El artista explicó que recurrió a este recurso para cuidar su voz tras varias presentaciones consecutivas y aseguró que la coloración observada en el video fue consecuencia de ese remedio.

Fernández consideró que la imagen fue exagerada por algunos usuarios y señaló que la saturación de la cámara pudo haber acentuado el color mostrado en la grabación

 


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