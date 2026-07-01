Fernández reveló que padece depresión y ansiedad, por lo que hará una pausa en su carrera para priorizar su salud mental y continuar su tratamiento médico

Inicio / Escena / Alejandro Fernández anuncia retiro temporal de los escenarios

El cantante mexicano Alejandro Fernández sorprendió a sus seguidores al anunciar que hará una pausa temporal en su carrera artística para enfocarse en su salud mental, luego de reconocer públicamente que enfrenta episodios de depresión y ansiedad.

El cantante, conocido como El Potrillo e hijo del fallecido Vicente Fernández, compartió su situación durante un encuentro con medios de comunicación, previo a tomar unas vacaciones junto a su pareja, Karla Laveaga.

Habla sobre la depresión y la ansiedad

El intérprete de Me Dediqué a Perderte explicó que atraviesa nuevamente una crisis relacionada con su salud mental y que decidió hacer una pausa para priorizar su bienestar.

"De repente sufro mucho de depresión y ansiedad, pero creo que debe de ser normal".

Asimismo, envió un mensaje a las personas que viven situaciones similares, invitándolas a dejar atrás los prejuicios y buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

"Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús. Yo creo que son de los problemas más fuertes que tenemos ahorita actualmente en México".

Fernández también aclaró que ya recibe atención especializada y sigue el tratamiento indicado por los médicos.

"Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante".

El anuncio llega tras un exitoso concierto en Guadalajara

La decisión del cantante se da pocos días después de protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera, al ofrecer un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, como parte de las actividades de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

El evento reunió a alrededor de 270 mil personas, una cifra que incluso superó las expectativas del propio artista.

"Creo que estábamos esperando 170, 180 mil, pero 260 mil nunca lo imaginas. Muy agradecido con mi tierra".

Pese al éxito del espectáculo, el intérprete reveló que en lo personal no atravesaba un buen momento, motivo por el que decidió detener temporalmente sus actividades musicales.

No es la primera vez que habla de su salud mental

Esta no es la primera ocasión en que Alejandro Fernández comparte públicamente los problemas emocionales que ha enfrentado.

En 2022, tras la muerte de su padre, Vicente Fernández, en 2021, cayó en una profunda depresión que afectó significativamente su vida cotidiana.

"Me encerré en mi casa, no quería hacer nada, subí 20 kilos".

Posteriormente, en 2023, su madre, Cuquita Abarca, comentó que el proceso fue especialmente difícil para el cantante debido a que estuvo presente en el momento del fallecimiento de su padre.

"Ha sido un proceso muy difícil".

Hasta el momento, Alejandro Fernández no ha ofrecido más detalles sobre la duración de su retiro temporal ni ha emitido información adicional en sus redes sociales, situación que ha generado incertidumbre entre sus seguidores sobre las próximas fechas de sus conciertos.