El cantante ofreció “La Serenata más Grande del Mundo” en Guadalajara con invitados especiales y un repertorio de clásicos ante una multitud histórica

Inicio / Escena / Alejandro Fernández reúne a 270 mil personas en La Minerva

Guadalajara vivió una noche histórica con la presentación de Alejandro Fernández en la Glorieta de La Minerva, donde reunió a cerca de 270,000 asistentes en lo que fue bautizado como “La Serenata más Grande del Mundo”, consolidando uno de los espectáculos más multitudinarios en la carrera del cantante mexicano.

El artista, originario de la ciudad, apareció ante una multitud que lo esperaba desde horas antes y abrió el concierto con “No me sé rajar”, desatando una ola de euforia entre los asistentes que corearon cada una de sus interpretaciones.

Así canta y disfruta Jalisco la serenata más grande del mundo.



Miles de voces se unen esta noche en la Glorieta La Minerva para vivir el concierto de Alejandro Fernández, en una celebración que llena de emoción, orgullo y tradición el corazón de nuestro estado.



Una noche… pic.twitter.com/WDE2OKLzEx — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 26, 2026

Un repertorio lleno de clásicos y momentos emotivos

Durante más de dos horas, Alejandro Fernández recorrió algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, entre ellos “Hermoso cariño”, “Estos celos”, “Te voy a perder”, “Decepciones”, “Sé que te duele” y “A mí manera”, logrando mantener la emoción del público en todo momento.

La noche estuvo marcada por una constante conexión entre el artista y sus seguidores, quienes acompañaron cada canción con aplausos, gritos y coros que se extendieron por toda la zona de La Minerva.

Invitados especiales en una noche histórica

Uno de los momentos más destacados del evento fue la aparición de varios invitados especiales que compartieron el escenario con el intérprete.

El primero en unirse fue Alfredo Olivas, con quien interpretó el tema “Cobijas ajenas”, encendiendo aún más el ambiente entre los asistentes.

Posteriormente, Julión Álvarez subió al escenario para cantar junto a Alejandro Fernández “Nube viajera”, uno de los momentos más ovacionados de la noche.

Así fue la presentación de Alejandro Fernandez y Julión Alvarez compartiendo el mismo escenario en La Minerva.



Posteriormente fue dúo “Los Prófugos del Anexo”, la dupla de Julión Álvarez y Alfredito Olivas en la “Serenata Más Grande del Mundo”. pic.twitter.com/JgbkHSmir8 — Ángel Lucio (@ngelLucio) June 26, 2026

Más adelante, el cantante sorprendió al público al compartir el escenario con su hija Camila Fernández, con quien interpretó “Hoy tengo ganas de ti”, en una presentación cargada de emoción.

Finalmente, su hijo Alex Fernández también participó en el espectáculo interpretando el tema “Perdón”, cerrando una participación familiar que fue celebrada por el público.

Un espectáculo que marcó la noche en Guadalajara

En distintos momentos del concierto, Alejandro Fernández también interpretó piezas como “Mi México Lindo” y “Cielito Lindo”, provocando una de las reacciones más intensas de la velada, con el público coreando al unísono en un ambiente de celebración mexicana.

El evento incluyó además efectos visuales, luces y fuegos artificiales que acompañaron una producción de gran formato, reforzando el carácter histórico de la presentación.

Al finalizar, el cantante se despidió visiblemente emocionado tras compartir una de las noches más significativas de su carrera frente a una multitud que convirtió La Minerva en el escenario de una celebración multitudinaria sin precedentes.