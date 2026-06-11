Kenia Os y Alejandro Speitzer avivan rumores en partido de México

Kenia Os va al partido de México vs. Sudáfrica junto a Alejandro Speitzer.

El partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™, además de traer alegría a los mexicanos con la victoria del Tri, también trajo nuevos rumores sobre la situación sentimental de Kenia Os.

Y es que la cantante mexicana asistió al encuentro en la Ciudad de México, pero no lo hizo sola, pues fue vista con Alejandro Speitzer, lo que rápidamente encendió las redes sociales.

Ambos fueron vistos en un palco del Estadio Ciudad de México a través de un video compartido por Juanpa Zurita, quien después confirmó que Kenia Os y Speitzer compartieron palco.

A sus recientes apariciones juntos se sumó la interacción en plataformas, en donde ambos se comenzaron a seguir hace poco, detalle el cual, para algunos de sus seguidores, es una señal de una relación.

Hasta el momento, ni Kenia ni Speitzer han hablado al respecto de estos rumores, los cuales comienzan a salir días después de que también se rumoreara la reconciliación de la cantante mexicana con Peso Pluma debido a una publicación en sus redes sociales.

La publicación de Kenia constaba de un video grabado dentro de una camioneta acompañado por la canción “Dime si vas a volver” de Bad Bunny, la cual fue interpretada por sus seguidores como una pista de una posible reconciliación con el intérprete de corridos tumbados.

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