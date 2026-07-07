Alejandro Marcovich sale del coma tras derrame cerebral

Alejandro Marcovich dejó el coma inducido y continúa su recuperación en casa tras el derrame cerebral que sufrió en mayo, informó su esposa

Después de varias semanas de permanecer en estado delicado, el músico Alejandro Marcovich salió del coma inducido al que fue sometido tras sufrir un derrame cerebral el pasado 19 de mayo.

Gabriela Martínez, esposa del exguitarrista de Caifanes, confirmó que el artista logró superar la etapa más crítica y que ya fue dado de alta para continuar su recuperación en casa, bajo supervisión médica y con un equipo especializado en su atención.

"Tenemos una buena noticia, resulta que Alejandro Marcovich ya salió del coma inducido", anunció la periodista antes de dar paso a la entrevista con Gabriela Martínez, esposa del músico.

Continúa su recuperación en casa

La esposa del músico explicó que la decisión de trasladarlo a su domicilio fue tomada por los médicos para disminuir el riesgo de infecciones hospitalarias y favorecer su proceso de rehabilitación en un ambiente controlado.

Detalló que la familia acondicionó una habitación con equipo e insumos médicos para que Marcovich reciba los cuidados necesarios, acompañado por personal de enfermería y especialistas.

"Afortunadamente ayer salimos del hospital a casa, con todos los cuidados debidos. Ya tiene que estar en casa porque en el hospital también corre riesgos de contagios. Fue decisión de los médicos que estuviera en casa y ayer ya llegó".

Gabriela Martínez señaló que las consecuencias del derrame cerebral todavía no pueden determinarse con precisión, ya que la hemorragia afectó distintas áreas del cerebro y la evolución dependerá de su proceso de recuperación.

Explicó que el músico aún presenta inflamación cerebral y dificultades para comunicarse debido a que una de las zonas afectadas está relacionada con el lenguaje.

Sin embargo, aseguró que reconoce a sus familiares más cercanos, entre ellos su esposa, sus hijos y sus padres.

Superó complicaciones graves

Durante su hospitalización, Alejandro Marcovich enfrentó diversas complicaciones derivadas de la cirugía y del tiempo que permaneció intubado, entre ellas neumonías y afectaciones en otros órganos.

De acuerdo con Gabriela Martínez, la evolución del músico ha sorprendido al equipo médico, que incluso ha calificado su recuperación como un "milagro", debido a la fortaleza que ha mostrado para superar los distintos episodios críticos.

"Hasta ahorita Alejandro ha demostrado una fortaleza increíble que hasta los médicos han quedado sorprendidos. A pesar de haber estado en coma y de no estar consciente, mostró unas ganas de vivir muy fuertes".

La música sigue presente

Pese a las dificultades que enfrenta, su esposa relató que la música continúa ocupando un lugar importante en la vida del guitarrista durante su recuperación.

Comentó que Marcovich reacciona constantemente a los sonidos de su entorno e incluso simula dirigir una orquesta con el personal médico, mostrando que su vínculo con la música permanece intacto.

Gabriela Martínez afirmó que antes del derrame la relación entre ambos atravesaba un momento positivo y que el músico vivía una etapa de crecimiento personal y espiritual.

Aunque reconoció que la recuperación será lenta y todavía existen incertidumbres sobre las secuelas permanentes, señaló que la prioridad es que Alejandro Marcovich continúe evolucionando favorablemente desde casa, acompañado por su familia y el equipo médico que supervisa su tratamiento.