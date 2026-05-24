Saúl Hernández dedica mensaje a Alejandro Marcovich

Después de que se diera a conocer la noticia sobre que el guitarrista Alejandro Marcovich, Saúl Hernández, excompañero en Caifanes, habló sobre su estado de salud.

Fue durante un concierto de Caifanes este sábado en León, Guanajuato, donde Hernández le dedicó palabras de aliento para el guitarrista argentino.

"En nombre de todo el grupo, mandarle un abrazo muy cariñoso, con mucho amor, mucha luz y todo lo mejor para Alejandro Marcovich. Y le deseamos con todo amor, de todo corazón, que se recupere pronto. En nombre de Dios, le mandamos muchas oraciones y mucho amor”.

Tras estas palabras, el público presente respondió con furor a las expresiones del cantante, pese a la relación marcada por altibajos entre ambos músicos desde la separación de Marcovich de la agrupación.

“Con mucho amor, mucha luz”



Saúl Hernández le desea pronta recuperación a Alejandro Marcovich. pic.twitter.com/Xdvnun9FEn — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) May 24, 2026

A través de un comunicado, la familia del guitarrista informó que sufrió un derrame cerebral severo el pasado 19 de mayo, situación que derivó en un coma inducido y un pronóstico de salud estrictamente reservado.

Hasta este domingo, la condición del músico se mantenía sin novedades oficiales.

El periodista especializado Chava Rock informó además que Marcovich estaba acompañado al momento en que sufrió el derrame cerebral.

Alejandro Marcovich y su legado en Caifanes

Alejandro Marcovich es considerado uno de los guitarristas más influyentes del rock en español gracias a su trabajo con Caifanes durante finales de los años 80 y principios de los 90.

Su estilo musical quedó plasmado en discos emblemáticos como “El Diablito” y “El Silencio”, además de canciones como “La célula que explota”, “Viento” y “Afuera”.

Aunque su relación con Saúl Hernández y otros integrantes de la banda atravesó diversas diferencias públicas tras su salida del grupo en 1995, el mensaje emitido durante el concierto en León fue interpretado por seguidores como una muestra de apoyo y reconciliación en medio del delicado estado de salud del músico.

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